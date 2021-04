Sunnerö Architects växer. Bild: Alexandre Deplanck / Sunnerö Architects

Sunnerö Architects växer – pandemin till trots

Bolag Sunnerö Architects fick en flygande start för två år sedan när Anna Sunnerö drog i gång kontoret. Uppdragen fanns på plats och efter att ha vunnit ett prestigefyllt arkitektuppdrag såg framtiden ljus ut - så kom pandemin. Men i en krisande bransch där många har fått dra ner sin verksamhet har Sunnerö Architects helt gått mot strömmen och vuxit – både i antal medarbetare och antal uppdrag.

– Det är fantastiskt roligt att vi får så fina förtroenden och förmånen att jobba med några av branschens största och kvalitetsmedvetna fastighetsägare. Vår strategi har ända från början varit att vi ska ha stor kompetens och lång erfarenhet i teamen. Och att vi snabbt skulle komma upp i att vara minst tio personer för att kunna åta oss de riktigt stora uppdragen. Där är vi idag. Vi har vuxit med 50 procent det senaste året, säger vd och grundare Anna Sunnerö.



Uppdragen som kommit in under det senaste året har skiftat – både i storlek och funktion. Förutom det stora uppdraget som föll ut efter arkitekttävlingen – ett bostadskvarter i Kävlinge – deltog kontoret som enda helsvenska team i ett parallellt uppdrag för ett kvarter vid den nya Hisingsbron i Göteborg med ett förslag på en 20-våningar hög fastighet med kontor och bostäder helt i trä och återbrukat material.



Uppdrag har kommit från uppdragsgivare i Stockholm som vill bygga i Göteborg, från statens Fastighetsverk som vill ha ett besökshus vid Vadstena Slott och Båstad som vill ha en skola för 750 elever. I Göteborg pågår just nu ett flertal projekt; flerbostadshus med 150 bostäder i Mölnlycke, en colivingfastighet i Majorna och utveckling av kontor i Gårda.

– För oss handlar det om att bygga vackert och hållbart. Alla vill leva och bo i attraktiva miljöer. Detta har ju blivit än mer tydligt i och med pandemin. Att välja klokt från start så att det blir hållbart på lång sikt. Återbrukade material har på några få år blivit något som diskuteras i alla projekt. Själv funderar jag på hur vi i Sverige kan gå från recycle till upcycle i större omfattning.



Hon ser framtiden an med stor tillförsikt och räknar med att Sunnerö Architechts är dubbelt så stora inom tre år.

– Vi kommer fortsätta att jobba med ett hållbart byggande och återbruk. Det är viktigt att ta tillvara de byggnader som finns och använda material som finns lokalt – till exempel trä. Men samtidigt som vi ser att det lokala perspektivet växer och efterfrågas ser vi också en internationell breddning. Världen har krympt under pandemiåret och vi har lärt oss att arbeta digitalt vilket skapar stora möjligheter att arbeta med internationella trender och kompetens, säger hon.

- Victor Friberg

victor@fastighetssverige.se

