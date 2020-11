Xpress Livs öppnar på Kungsgatan i Sundsvall. Bild: Diös

Sundsvalls första obemannade livsmedelsbutik öppnar i Diös lokaler

Uthyrning I ett nytt samarbete mellan fastighetsägaren Diös och nystartade livsmedelsbutiken Xpress Livs öppnar nu Sundsvalls första obemannade matbutik på Köpmangatan i centrala Sundsvall. Diös utvecklar just nu lokalerna till ett helt nytt modernt livsmedelskoncept. Butiken beräknas öppna i mitten av december.

Annons

Med ambitionen att erbjuda Sundsvallsborna en modern serviceupplevelse med hög tillgänglighet och ett brett utbud av livsmedelsprodukter startade bröderna Martin och Mathias Olofsson Xpress Livs. Butiken kommer vara helt obemannad och öppen dygnet runt.

–Vi brinner för innovativa idéer och drivna entreprenörer och ser att obemannade matbutiker har en självklar plats i framtidens stadskärna. Etableringen sker i toppläge med bland annat resecentrum, Sundsvalls nya stadsgata, bostäder och skolor i direkt anslutning, Vi hälsar Xpress Livs varmt välkomna till oss, säger Susanna Johansson, uthyrare, Diös.



Det som kommer behövas för att handla i Xpress Livs butik är en mobiltelefon med Bank-id och kamera för att kunna läsa av QR-koder. Varorna skannas genom mobilen och betalning kan ske via antingen kortbetalning eller Swish.

–Vi ville ha ett centralt läge i city och valde lokalen på Köpmangatan dels i och med närheten till både Sundsvalls nya resecentrum och alla närliggande bostäder i innerstan, men även utifrån det faktum att det inte finns någon dygnet runt-öppen butik i stan just nu. Vi tror mycket på denna etablering och har för avsikt att öppna fler obemannade butiker i Sundsvall med omnejd under förutsättningen att denna etablering lyckas bra, Martin Olofsson, delägare, Xpress Livs.

- Axel Ohlsson

axel@fastighetssverige.se

Ämnen