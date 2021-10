Studio Stockholm inleder samarbete med Jon Eliason Design. Bild: Studio Stockholm

Studio Stockholm och Jon Eliason inleder strategiskt samarbete

Bolag Studio Stockholm Arkitektur och Jon Eliason Design inleder ett strategiskt samarbete. Med Studio Stockholms kompetens inom arkitektur och inredningsarkitektur och Jon Eliasons spets inom hotell, restaurang och produktdesign är den gemensamma visionen att stärka erbjudandet på såväl befintliga som nya marknader.

Coronapandemin till trots har Studio Stockholm sett en fortsatt ökad efterfrågan på studions tjänster och under våren 2021 genomförde man ett antal nyckelrekryteringar med kompetens inom bland annat upplevelsestyrd arkitektur och konceptutveckling. Nu tar man ytterligare ett steg i att stärka studions erbjudande och inleder ett strategiskt samarbete med studion Jon Eliason Design, med kunder så som Nordic Choice Hospitality Group.



– Vi är otroligt förväntansfulla inför att gå in i den här hösten tillsammans med Jon Eliason Design – vi delar samma värderingar och syn på branschen, med fokus på stort ansvarstagande och strategisk höjd i nära dialog med våra kunder. Jag tycker också att pandemin har visat på behovet av ökat samarbete i branschen och det känns därför helt rätt att nu skapa förutsättningar för ett än mer attraktivt erbjudande inom varumärkesutveckling, konceptutveckling och produktdesign tillsammans med Jon och hans kollegor, säger Alessandro Cardinale, medgrundare till Studio Stockholm.



Jon Eliason Design grundades år 2008 och erbjuder tjänster inom inredningsarkitektur och varumärkesutveckling med särskilt fokus på hotell, restaurang och retail. Man är dessutom etablerad inom produktstrategi och produktdesign. Det är också på dessa områden som både Studio Stockholm och Jon Eliason ser att det finns stor potential i att skapa synergier. Den gemensamma, långsiktiga visionen är att stärka positionen på såväl befintliga som nya marknader genom både breddad, och fördjupad, kompetens i hela processen.



– Med Studio Stockholm får vi inte bara en kreativ partner, utan också en som tar sig an hela kundens affär och varumärke. Det ligger helt i linje med hur vi på Jon Eliason Design jobbar, och jag är övertygad om att vi med våra gemensamma kunskaper kommer att kunna skapa stora värden för våra kunder, säger Jon Eliason, grundare av Jon Eliason Design.

