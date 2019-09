Barnängen 6 är en av de fastigheter som Studio Stockholm arbetar med på uppdrag av Scius Partners. Bild: Studio Stockholm

Studio Stockholm i stort samarbete med Scius – utvecklar 75 000 kvadratmeter

Bygg/Arkitektur Sedan årsskiftet 2018/2019 har Studio Stockholm tillsammans med Scius Partners arbetat med analys, utveckling och uppgradering av beståndsdelar i fastigheterna Skjutsgossen 12, Barnängen 6 och Skålen 24. Samarbetet avser förädling av cirka 75 000 kvadratmeter, ett arbete som kommer pågå under flera år.

Barnängen 6 omfattar 11 000 kvadratmeter och förvärvades under våren från Afa Fastigheter. I augusti blev det känt att Spotifys dotterbolag Soundtrap tecknat avtal där om 3700 kvadratmeter. Inflytt är beräknad till första kvartalet 2020 och fastigheten blir därmed fullt uthyrd. Studio Stockholm har varit med från start och har tillsammans med Scius analyserat fastighetens potential och utvecklingsmöjligheter. Projektet går nu in i nästa fas som handlar om uppgradering av varumärke och beståndsdelar.



– Vi känner stort förtroende för Studio Stockholm som är en dedikerad byrå med en mycket god förmåga att se potential i fastigheter vilket skapar värden för våra hyresgäster, säger Mikael Freudmann vd på Scius Partners.



Under våren förvärvades Skjutsgossen 12 på Södermalm från Afa Sjukförsäkringsaktiebolag. De största hyresgästerna i denna fastighet på idag 35 000 kvadratmeter är Polisen och Circle K. Studio Stockholms uppdrag omfattar analys och uppgradering av beståndsdelarna och att tillsammans med Scius se över möjligheter att utveckla fastigheten framöver.



– Det finns stor potential i Skjutsgossen med både outnyttjade byggrätter och dess optimala läge vid Mariatorgets tunnelbanestation i ett område som kommer utvecklas kraftigt under de kommande åren. Vi är vana att hantera stora komplexa projekt såsom Skjutsgossen och den här fastigheten har potential att kunna bli Södermalms främsta kontorsfastighet när den är klar, säger Carl-Michael Bonde, founding partner och arkitekt på Studio Stockholm.



Skålen 24 är belägen centralt i Nya Hagastaden och såldes i våras av SEB Trygg Liv. Detaljplan och programhandling är nu satta och senare i år lämnar man in bygglov för den nya kontorsbyggnaden då projektet flyttar vidare in i systemhandlingsskede. Studio Stockholms fortsatta arbete handlar om att tillsammans med Scius utveckla fastigheten från grunden där man behåller befintlig stomme och bygger på ett antal våningar för att slutligen landa på cirka 30 000 kvadratmeter.



– Skålen är ett fint exempel på hur vi arbetar tillsammans med fastighetsägare för att identifiera värden i fastigheter och tillämpa vår erfarenhet avseende vad kontorsmarknaden kräver nu och framgent. Det här kommer att bli en modern och unik fastighet i direkt anslutning till den nya tunnelbanan och granne med landmärkena Norra tornen, säger Carl-Michael Bonde.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen