Stronghold in i norskt proptech-bolag

Bolag Stronghold Invest blir ny strategisk ägare i mjukvaruföretaget Piscada samtidigt som teknikentreprenören GK ökar sitt ägarintresse. Det kapital som tillförs bolaget kommer dels nyttjas till att utveckla Piscadas proptech-plattform för att bidra till en mer effektiv och hållbar fastighetsförvaltning genom digitalisering och dataanalys, dels till att intensifiera den internationella expansionen.

– Vi är väldigt glada över att få dessa två tungviktare med oss i laget för att ytterligare stärka vår marknadsposition både i Norge och norra Europa. Detta stärker vår satsning på molntjänster för fastigheter, automationssystem och industriella IoT-plattformar. Vidare ger det oss möjligheter att växa inom fastighetssegmentet, där digitalisering och dataanalys kommer att spela en nyckelroll i att möta framtidens krav, inte minst vad gäller energieffektivitet och en hållbar fastighetsförvaltning, säger Kyrre Isaksen, vd för Piscada.



Piscada tillförs totalt 33 miljoner norska kronor. GK, som gjorde sin första investering i Piscada under 2020, ökar sin ägarandel och blir den näst största ägaren efter Isaksen. Stronghold blir tredje största aktieägare. Båda företagen kommer vara representerade i Piscadas styrelse framöver.

Kapitalet ska nyttjas till att stärka Piscadas proptech-plattform med nya applikationer och tjänster för fastigheter, samt att förbereda organisationen för vidare tillväxt.



– Vi har under längre tid arbetat med att anpassa vår operativa verksamhet till en alltmer digital framtid. En del i denna strategi har varit att öka våra investeringar inom proptech, dels för att ständigt utmana oss själva, och dels för att få kunskap om morgondagens lösningar. Detta är en bransch vi kan väldigt väl, och vi imponeras av den tekniska plattformen Piscada har byggt upp. Vi ser stora möjligheter att som ägare av Newsec, den ledande aktören inom fastighetsförvaltning, skapa mervärde för Newsecs kunder och dessutom bidra till Piscadas tillväxt och internationalisering genom vårt nätverk inom fastighetsindustrin i norra Europa, säger Daniel Kraft, Head of digital Investments & transformation, Stronghold Invest.



GK, som är Skandinaviens ledande tekniska entreprenör och servicepartner, har sedan 2016 samarbetat med Piscada inom utvecklingen av GK Cloud, en molnbaserad lösning för sömlös drift och underhåll av fastigheter baserat på Piscadas plattform. Samarbetet har redan resulterat i cirka 600 installationer av bolagets molnlösning.



– Vår första investering i Piscada kom efter flera års samarbete kring att utveckla molnbaserade tjänster. Att vi nu tillsammans med Stronghold gör en ny investering i Piscada visar två saker. För det första hur viktigt vi bedömer att digitalisering och dataanalys kommer vara för optimering av inomhusklimat, teknisk drift och förvaltning av fastighetsbestånd framöver. För det andra hur stor tro vi har på Piscada som företag, säger Rune Hardersen, vd på GK Norge och tillträdande styrelseledare i Piscada.



– Byggnäringen står inför stora förändringar när det gäller att göra fastigheter mer energieffektiva och reducera utsläppen av växthusgaser. Digitalisering av fastighetsförvaltning och -drift är en avgörande faktor för att få till den nödvändiga omstruktureringen branschen står inför, och tillsammans med Piscada har vi redan visat vilka vinster det är möjligt att uppnå med molnlösningar. Med Stronghold i laget är vi nu ytterligare rustade för att ta utvecklingen till nästa nivå, säger Rune Hardersen vd på GK Norge och tillträdande styrelseledare i Piscada.



Piscada har sitt huvudkontor i Trondheim och grundades 2009. Företagets kärnverksamhet är utveckling av mjukvara för processledning inom automation och industriell IT, med fokus på vattenbruk, och byggsystem. Satsningen inom fastighetssektorn omfattar produkterna Piscada BAS och Piscada Cloud, som tillsammans erbjuder en komplett plattform för förvaltning och övervakning av byggnader samt lagring och analys av data. Förutom Stronghold och GK ägs företaget främst av anställda.

