Flygbild från söder över planområdet i Skärgårdsskogen med tidig illustration över den föreslagna bebyggelsen till höger. Bild: Stockholms stad

Storstaden och Fortis får markanvisning i Skarpnäck

Bygg/Arkitektur Storstaden Bostad har tillsammans med Fortis Fastigheter tilldelats en markanvisning inom planområdet, Skärgårdsskogen, i Skarpnäck. Bolagen tilldelas ett kvarter om cirka 100 bostadsrätter efter jämförelseförfarande.

Totalt ska ca 800 bostäder fördelat på åtta kvarter byggas i Skärgårdsskogen, som ligger mellan Skarpnäcksstaden och Flygfältsgatan i södra delen av Skarpnäck. Tävlingsförslaget tar avstamp i områdets befintliga struktur och grönska, och med nyskapande arkitektur ska inspirerande och levande boendemiljöer skapas.

– Vi är självklart väldigt glada för den här markanvisningen och ser fram emot att få utveckla Skärgårdsskogen ihop med Fortis Fastigheter. I vårt förslag har vi utmanat klassiska förhållningssätt så det ska bli extra roligt att få realisera våra idéer och skapa dynamiska bostäder med identitetsbärande arkitektur och bättre boupplevelser. säger Per Jutner, vd och grundare på Storstaden Bostad.



Detaljplanearbetet för området kommer att påbörjas under 2021 och beräknas vara klart under andra halvan av 2023.

