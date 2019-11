Siv Malmgren, vd för John Mattson. Bild: John Mattson

Större John Mattson dubblar förvaltningsresultatet

Bolag Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen ökar John Mattsons resultat.

• Hyresintäkterna uppgick till 188,2 Mkr (156,9), en ökning med 20 procent.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 45,2 Mkr (20,4) motsvarande 1,34 kr per aktie (0,65), en ökning med 106 procent.

• Förvaltningsresultatet har under perioden belastats med kostnader av engångskaraktär om 9,9 Mkr (10,5) kopplat till i juni genomförd börsnotering.

• Värdeförändringarna för fastigheter uppgick till 59,5 Mkr (206,2), och värdeförändringarna för räntederivat uppgick till -31,7 Mkr (7,0).

• Periodens resultat efter skatt uppgick till 52,5 Mkr (228,3), motsvarande 1,56 kr per aktie (7,30).

• Fastighetsvärdet uppgick till 6 228,8 Mkr (5 977,7).

• Investeringarna uppgick till 129,8 Mkr (1 032,9 varav 801,9 Mkr avsåg förvärv av Käppala 2018).



– Under perioden ökar vi hyresintäkterna med 20 procent och förvaltningsresultatet med 106 procent. Ökningen förklaras av Käppalaförvärvet och de nybyggda Parkhusen vilka gav driftnettoeffekt från och med halvårsskiftet 2018. U25, en byggnad med 74 ungdomslägenheter i Larsberg är färdigställd och inflyttning sker under fjärde kvartalet 2019. Under årets tredje kvartal har vi fokuserat på uppgraderingsprojektet i Käppala där närmare 400 lägenheter ska basuppgraderas, säger Siv Malmgren, vd för John Mattson.

Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

