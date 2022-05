New Property Retail & Development, med Sofia Petzelius som vd, utvecklar på Vasagatan för Storebrand. Bild: New Property

Storebrand och New Property utvecklar på Vasagatan

Uthyrning Oh Poké och Barbers of Sweden tar plats på Vasagatan 10.

Storebrand har anlitat New Property Retail & Development för att utveckla deras gatuplan i Stockholm City.



I Storebrands Klaraporten på Vasagatan 10 öppnades möjligheter för nya koncept och där har New Property nu tagit in Oh Poké och Barbers of Sweden.



– I samband med Klaraportens utveckling och omdaningen av fasadlivet i gatuplanet fick vi möjlighet att hjälpa Storebrand att hitta nya hyresgäster som tillför ett mervärde till de som bor, verkar och vistas i det direkta närområdet. Vi identifierade snabbt ett behov av att tillföra ett nyttigt lunchalternativ, i form av Oh Poké, samt en välkänd barbershop, säger Sofia Petzelius, vd för New Property Retail & Development.



– Vi växer och söker konstant efter nya lägen, speciell då vi haft en mycket positiv utveckling trots pandemiåren. Vi blev tidigt approcherade av New Property, och vi tyckte direkt att det blev en perfekt matchning med denna etablering, säger Safuan Khan, ägare och grundare Oh Poké.

- Nicklas Tollesson

