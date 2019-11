Nya Quality Hotel Waterfront. Bild: Choice

Stordalen tar över ytterligare ett Göteborgshotell

Uthyrning Den 2 januari 2020 byter Hotel Waterfront i Göteborg skepnad när det tidigare Best Western Hotellet omvandlas till Quality Hotel Waterfront. Hotellet har 151 hotellrum, wellness- och konferensavdelning, restaurang och bar.

Annons

– Jag sa för några år sedan att jag skulle dubbla hotellkapaciteten i Göteborg. Nu är vi där! Vi bygger så det knakar och har nu turen att också få med oss Hotel Waterfront och all personal till Nordic Choice. Läget är fantastiskt och jag förstår varför både konferensgäster och barnfamiljer älskar det här stället. Jag ser fram emot det nya året och att få ta emot ännu en familjemedlem, säger Nordic Choice Hotels grundare Petter A Stordalen.



– Vi som fastighetsägare har under många år drivit Hotel Waterfront själva, men haft funderingar på att finna en hotelloperatör att samarbeta med. Nu var tiden rätt. Valet föll på Choice Hotels som visade upp det mest lockande och spännande alternativet. När vi möter framtiden vill vi så klart vara med i det vinnande laget, säger Jerker Dellblad, Klippan Kulturfastigheter.



Hotellet som ligger vid den populära stadsdelen Majorna i Göteborg är en perfekt plats för göteborgsbesökarna oavsett ifall det handlar om barnfamiljer som vill njuta tillsammans i wellness-avdelningen eller företaget som har kickoff.



– Vi ser en oerhörd potential i Göteborg och inte minst i det här området. Vi har sökt med ljus och lykta efter möjligheter att utöka med ytterligare Quality Hotel i Göteborg och är därför oerhört glada över att tillsammans med hotellets befintliga personal få utveckla hotellet vidare under Quality Hotel-flagg, säger Quality Hotels Nordenchef Fredrik Ekelund.



Quality Hotel tar över hotellet den 2 januari 2020. Affären innebär att befintlig personal erbjuds fortsatt anställning.



FAKTA Hotel Waterfront:

Nytt namn: Quality Hotel Waterfront

Antal hotellrum: 151

Wellness-avdelning med gym, bubbelpool, ångbad och bastu.

Konferens: 11 mötesrum där den största lokalen tar 150 personer.

Restaurang för 200 sittande gäster

Bar.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen