Stordalen säljer hotellfastighet för miljardbelopp

Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Bild: Strawberry Group

Transaktioner Stockholms största hotellfastighetsaffär är i hamn – det är Petter Stordalens fastighetsbolag Strawberry Forever som säljer fastigheten som inrymmer Clarion Hotel Amaranten till den nordiska fastighetsinvesteraren NREP. Priset är 1,5 miljarder kronor och Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis att driva hotellverksamhet i fastigheten.

Stort intresse från nationella och internationella investerare innebär att Stordalenägda fastighetsbolaget Strawberry Forever säljer fastigheten som inrymmer Clarion Hotel Amaranten på Kungsholmen i Stockholm. Ny ägare blir fastighetsinvesteraren NREP.

– Fastigheten var egentligen inte till salu men det är svårt att tacka nej till en affär ifall köparen är seriös, kapitalstark och har en tydlig utvecklingsplan för byggnaden. Det här är bra för Nordic Choice Hotels, det är bra för kungsholmsborna och det blir bra för hotellets gäster eftersom hotellet redan 2021 kommer att uppgraderas, säger Strawberry Forevers ägare Petter Stordalen.



Fastigheten kommer med den nya ägaren fortsätta att utvecklas. Bland annat kommer byggnaden energieffektiviseras och moderniseras i syfte att förbättra inomhusmiljön och sänka klimatpåverkan.

– För oss på NREP är förvärvet av Amaranten en attraktiv möjlighet att skapa långsiktigt värde för alla involverade parter. Vi vill göra hotellet ännu bättre för Nordic Choice Hotels att driva, för gästerna att bo på men även ur ett hållbarhetsperspektiv. Därför har vi redan planerat renoveringar och energieffektiviserande lösningar som ska förbättra både fastigheten och hotellupplevelsen. Nu ser jag med stor tillförsikt på ett fortsatt bra samarbete med Nordic Choice Hotels, säger Marianne Hoffman, Investment Director på NREP.



Affären omfattar enbart fastigheten. Nordic Choice Hotels kommer även fortsättningsvis bedriva hotellverksamheten i byggnaden. Köpeskillingen uppgår till 1,5 miljarder svenska kronor och ägarskiftet sker formellt i augusti.

NREP på Branschguiden

NREP is a leading Nordic Private Equity Real Estate company



NREP seek to generate superior risk-adjusted returns for institutional investors by working with focused investment strategies and hands-on active asset management in the Nordics.





NREP was established in 2005 and has since then raised eight funds and executed 180 property acquisitions and developments in the Nordic region of which 81 have been exited



Today NREP has approx. € 2.4 billion in assets under management and employs in excess of 65 dedicated professionals of which more than half make up the in-house transaction ...

Läs mer om NREP på Branschguiden