Stordalen planerar för utökning på Gotland

Bygg/Arkitektur Det planerade Tofta Beach Hotel & SPA söder om Visby blir del av Petter Stordalens grupp av fristående hotell och blir därmed del av Nordens största sammanslutning av spa- och resorthotell Nordic Hotels & Resorts.

Petter Stordalen utökar sitt engagemang på Gotland genom ett partnerskap med det nya Tofta Beach Hotel & spa som planerar för öppning 2022/23. Genom ett medlemskap i Stordalens Nordic Hotels & Resorts blir man del av en exklusiv portfölj av förstklassiga hotell- och resortanläggningar i Norden.



– Jag älskar Gotland och jag älskar nya projekt. Jag har under en period velat utöka min verksamhet på ön och när det här projektet dök upp så var det svårt att säga nej. Någonting som gör mig särskilt glad är att anläggningen redan från början kommunicerats vara minst lika mycket en plats för gotlänningarna själva som för inresta. Jag gillar också att man har ett året-runt-tänk. Gotland behöver mer aktivitet och färre “stängt-för-säsongen-skyltar", säger Nordic Hotels & Resorts ägare Petter Stordalen.



Anläggningen som nu byggs är en omvandling av klassiska Tofta Camping 14 minuter söder om Visby. Ambitionen är att bygga Europas bästa beachhotell.



– Det här projektet är essensen av alla våra samlade erfarenheter från resor och upplevelser. Vår ambition är att skapa någonting som inte bara har fokus på sommarmånaderna och att vi har Sveriges vackraste strand här i Tofta utan att vi har minst lika mycket blicken fäst på att erbjuda någonting som är minst lika attraktivt att besöka under vintermånaderna. Vi är oerhört engagerade i detta och är därför väldigt glada över att bli del av Nordic Hotels & Resorts som vi vet är kräsna och enbart erbjuder hotell utöver det vanliga, säger en av initiativtagarna Patrik Rees.



Tofta Beach Hotel & spa blir en året om öppen verksamhet med 150 hotellrum, 30 strandsviter, spa och restauranger. Anläggningen kommer att erbjuda både avslappnande spa-behandlingar samt vattensporter och golf för mer aktiva gäster.



Projektet förutsätter tillstånd av Region Gotland och andra myndigheter. Redan nu bedrivs verksamhet genom de 16 studios som i år byggts samt den omtalade Beach Cluben som under många år varit en mötesplats för sommargäster.



Genom sitt medlemskap i Nordic Hotels & Resorts blir Tofta Beach Hotels & spa systerhotell till 34 unika hotell i Norden som t ex Yasuragi, At Six och Copperhill Mountain Lodge i Sverige, Skt Petri och Villa Copenhagen i Danmark, The Thief och Amerikalinjen i Norge och Hotel Kämp och St George i Finland.



Sedan tidigare äger Petter Stordalen genom Nordic Choice Hotels Clarion Hotel Wisby i centrala Visby.



Fakta om projektet:

Namn: Tofta Beach Hotel & spa

Antal hotellrum: 150 st

Antal strandsviter: 30 st

Restauranger

Mötesytor för grupper upp till 100 personer.

Spa med utöver en omfattande utomhusanläggning också kommer ha en inomhusdel på c:a 1200 kvadratmeter.

