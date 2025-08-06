Stordalen-koncernen gick back med 402 miljoner norska kronor

Petter Stordalens moderbolag Strawberry Holding redovisade ett nettoresultat på minus 402 miljoner norska kronor för 2024, rapporterar E24. Det är andra året i rad med negativt årsresultat.

Tyngdpunkten ligger på finanskostnader på 1,6 miljarder kronor, med nedskrivningar i bland annat Hurtigruten-ägaren Silk Topco.

Nedskrivningar på totalt 747 miljoner norska kronor motiveras med sämre marknadsutsikter och lägre förväntade kassaflöden. Enligt Stordalen var investeringen i kryssningsverksamheten Hurtigruten ”ett litet äventyr” som inte återhämtade sig efter pandemin.

Trots resultatnedgången ökade koncernens intäkter från 17,9 till 19,6 miljarder norska kronor och rörelseresultatet steg till 808 miljoner kronor.

Strawberry äger hotellkedjor som Clarion, Comfort och Quality samt andra investeringar inom resor, kommunikation och finans.