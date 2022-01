Niclas Bergman. Bild: Nivika

Stora värdeförändringar lyfter Nivika

Bolag Värdeförändringar om 281 miljoner kronor lyfter Nivikas kvartalsresultat till drygt sju kronor per aktie.

September – november 2021 (siffror inom parentes avser samma period fg. år):

• Hyresintäkterna ökade med 53% till 112 Mkr (73)

• Driftnettot ökade med 48% till 76 Mkr (52)

• Förvaltningsresultatet uppgick till 36 Mkr (19)

• Värdeförändring fastigheter uppgick till 281 Mkr (37)

• Periodens resultat uppgick till 262 Mkr (44)

• Justerat resultat per aktie 7,1 kr (1,3)



Vd Niclas Bergman:

– Första kvartalet, september till november 2021, har präglats av fortsatt tillväxt med förvärv av såväl förvaltningsfastigheter som projektfastigheter med byggrätter. Totalt har ett trettiotal fastigheter förvärvats under perioden och tillfört 73 000 kvm och ca 78 miljoner kronor i hyresvärde till portföljen.

– Fastighetsportflöjen uppgår per sista november till knappt 8,7 miljarder kronor, en ökning under kvartalet med ca 1,8 miljarder kronor. Antalet förvaltade bostäder är nu 1 700 stycken och projektportföljen, totalt på ca 7,1 miljarder kronor, innehåller byggrätter för drygt 2 000 bostäder. Detta är i linje med Nivikas mål om en fastighetsportfölj på 12 miljarder kronor i slutet av år 2025.

– I december 2021 noterades Nivikas B-aktie på Nasdaq Stockholm.

