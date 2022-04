Atrium Ljungberg gör stora uthyrningar i Life City i Hagastaden. Bild: Atrium Ljungberg

Stora uthyrningar i Life City i Hagastaden

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med tre nya verksamheter i nybyggda Life City. Högst upp i huset flyttar det växande techbolaget Polarium in med sitt huvudkontor på en yta om drygt 4 200 kvadratmeter. Det vårdspecialiserade Sirona Health Solutions flyttar in på dryga 500 kvadratmeter och i bottenplan öppnar calisthenics-gymmet Trainics efter sommaren.

Polarium är ett svenskt bolag som tillhandahåller hållbara energilagringslösningar byggda på litiumjonteknik för telekom, tillverkningsindustrin och kommersiella fastigheter. Polarium grundades 2015 och har två år i rad rankats som ett av Europas snabbast växande bolag. Som ett resultat av den snabba tillväxttakten flyttar bolaget nu sitt huvudkontor från Kista till dubbelt så stora lokaler i Life City i Hagastaden.

– Vi är jätteglada att flytta vårt huvudkontor till Life City. Med ett centralt och strategiskt läge mitt i Hagastaden skapar vi förutsättningar för vår tillväxtresa och för att fortsätta attrahera "the best of the best" att komma och jobba med oss i Hagastaden finns en internationell och dynamisk känsla som passar vår kultur, säger Stefan Jansson, grundare och vd på Polarium.



Ytterligare en ny hyresgäst i Life City är vårdbolaget Sirona Health Solutions. Sirona är ett skandinaviskt konsultbolag som arbetar för att skapa bättre hälsa, vård och omsorg, utifrån visionen att göra hälso- och sjukvården mer preventiv, proaktiv och personcentrerad. Sirona flyttar in i Life City i oktober på en yta om drygt 500 kvadratmeter.

– Hagastaden blir ett centrum för life science i Europa och därför ser vi det som en självklarhet att flytta in i Life City. Genom att dela kontorsplats med andra dynamiska aktörer på marknaden kan vi skapa synergier som kommer bidra till att utveckla vården och life science sektorn. Jag gillar hela konceptet och ser fram emot dynamiken och miljön, säger Marit Vaagen, grundare och vd på Sirona Health Solutions.



Efter sommaren öppnar även gymmet Trainics i Life Citys entréplan. Trainics erbjuder träning inom så kallad calisthenics, med fokus på kroppviktsövningar, kroppskontroll och styrka. I Life Citys publika entréplan finns sedan tidigare matcafé och restaurang K-märkt samt en konferensanläggning. Bland andra hyresgäster i huset finns Academic Work, AstraZeneca, Immedica Pharma, 10x Genomics och GHP.

– Vi noterar ett stort intresse för Life City, framför allt sedan huset öppnade i slutet av förra året. I takt med att Hagastaden utvecklas märker man av det ökade intresset för hela stadsdelen. Det finns en unik internationell, bubblande atmosfär här som inte går att hitta på andra ställen i Stockholm, säger Robin Petersson, Atrium Ljungbergs fastighetschef i Hagastaden.



Fram till 2030 planeras Hagastaden växa med 50 000 arbetsplatser och 6 000 nya bostäder och rakt genom stadsdelen planeras för ett av staden största parkprojekt, som knyter ihop Hagastaden med Hagaparken. Atrium Ljungberg är en av de största fastighetsutvecklarna i Hagastaden och har såväl ombyggda industribyggnader som moderna kontorshus i sitt bestånd, samt markanvisningar för både bostäder och kontor.



Life City har en total uthyrbar area om cirka 27 000 kvadratmeter med ett årligt hyresvärde om cirka 110 miljoner kronor exklusive tillägg. Efter genomförda uthyrningar uppgår fastighetens ekonomiska uthyrningsgrad till 88 procent.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

