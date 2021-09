Anna K Johansson, Bojan Ticic, Elisabet Elmsäter Vegsö, Lennart Sten och Ronald Rico är talarna i panelsamtalet om framtidens retail på Stora Retaildagen den 14 oktober.

Stora Retaildagen – framtiden för handelsfastigheter

Stora Retaildagen Den 14 oktober är det dags för Stora Retaildagen – mötesplatsen för dig som jobbar med retailfastigheter. Dagen avslutas med ett panelsamtal som ger dig full koll på framtidsläget för retailfastigheter.

Annons

Handeln var mitt i en transformation när pandemin slog till med full kraft – hur kommer vårt sätt att shoppa och handla se ut i framtiden? Och hur påverkar detta fastighetsmarknaden? I panelsamtalet om framtidens handel och handelsfastigheter möter du:

Lennart Sten, grundare/vd, Svenska Handelsfastigheter, Bojan Ticic, head of retail, capital markets, CBRE, Anna K Johansson, senior projektledare, TAM Group, Elisabet Elmsäter Vegsö, näringspolitisk expert, Svensk Handel och Ronald Rico, vd och grundare, RED.



Stora Retaildagen arrangeras den 14 oktober på Downtown Camper by Scandic i Stockholm.

Säkra din plats i dag! (Mängdrabatt: Gå fyra betala bara för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod vid anmälan) Anmälan stänger fredag den 8 oktober.

Det går även att följa eventet digitalt till ett rabatterat pris.



Moderator är Anna Bellman och hon har Fredrik Kolterjahn som expertkommentator vid sin sida under dagen.



Se programmet här.



Läs mer om de medverkande talarna här.



Patnerföretag är Citycon och RED.



Handelssektorn är mitt i en stor transformation – hur ser trenderna ut och hur kommer morgondagens retaillandskap att utvecklas? Vilka är vinnarna och förlorarna och hur bör fastighetsaktörerna agera? Svaren får du på Stora Retaildagen!



- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen