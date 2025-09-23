Så blir kontoret en arena för innovationskraft

Den 11 november på Berns Salonger är det dags för årets upplaga av Stora Kontorsdagen – branschens mötesplats med 100 procent fokus på kontor och marknaden för kontorsfastigheter. Under dagen får vi bland annat lyssna till Niklas Huss, utvecklings- och innovationschef på Uppsala kommun, i ett föredrag om hur man gör kontoret till ett strategiskt verktyg för att utveckla kärnerksamheten.

Kontorets roll har aldrig varit mer omdiskuterad – eller mer avgörande. I skuggan av pandemin och med hybridarbete som ny norm, ställs höga krav på utvecklingen av framtidens arbetsmiljöer. För när vi inte längre samlas av vana, måste vi skapa platser som människor själva väljer – för sammanhang, idéutbyte och relationsbyggande. Hur får vi alla bitar på plats för att skapa attraktiva och innovativa arbetsplatser? Hur skapar vi arbetsplatser så att de blir strategiska verktyg för att utveckla kärnverksamheten och möta en omvärld i ständig förändring? Svaren ges av Niklas Huss, utvecklings- och innovationschef på Uppsala kommun, på Stora Kontorsagen den 11 november på Berns Salonger i Stockholm.

Stora Kontorsdagen STHLM är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.

Mot slutet av dagen sker en spännande final-omröstning där deltagarna på Stora Kontorsdagen kommer att utse segraren i årets upplaga av Sveriges Snyggaste Kontor. Nomineringen är öppen till och med 3 oktober och finns här.

Se programmet här.

Moderator är omtyckta och professionella Johanna Samuelson.

Läs mer om henne och de övriga medverkande talarna här.

Stora Kontorsdagen arrangeras av Fastighetssverige och Nordic Property News i samarbete med Stockholm Business Region.

Partnerföretag är: Joyweek, Technogym, YLLW, Liljewall och Rekomo. Läs mer om dem här.