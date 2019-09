Heléne Lidström föreläser på temat Resan till det nya arbetslivet på Stora Kontorsdagen på Grand Hotel i Stockholm den 6 november.

Stora Kontorsdagen: Resan till det nya arbetslivet

Stora Kontorsdagen Den 6 november arrangeras Kontorsmarknadens mötesplats – Stora Kontorsdagen – på Grand Hotel i Stockholm. I en högintressant föreläsning kommer förändringsledaren Heléne Lidström att redogöra för vilka nya krav digitaliseringen ställer på framtidens kontor, ledare och medarbetare.

Digitaliseringen innebär nya möjligheter, men hur påverkar det arbetssätt, kontorsutformning och framförallt vilka krav ställer det egentligen på framtidens ledarskap och medarbetare? En person som vet är Heléne Lidström.

Hon ansvarade för Microsofts resa till det nya arbetslivet vilket innebar förändringar i arbetssätt, ledarskap och inte minst i kontorsmiljön.

Målsättningen var att skapa de bästa förutsättningarna för medarbetarnas motivation, välmående och prestation. Trots att det fanns ett stort motstånd initialt blev succén ett faktum.

Heléne Lidström har över 20 års erfarenhet från ledande befattningar i bolag som Finnair, Microsoft, Icon Medialab och Tele2, där förändring på temat kommunikation, kultur och ledarskap i det nya arbetslivet har varit den röda tråden. Heléne är expert på förändringsprocesser och har sedan 2016 arbetat som konsult och är en uppskattad och ofta anlitad strategisk rådgivare och föreläsare.

Heléne Lidström har de senaste tre åren arbetat med att utveckla Icas koncept ICA@work som lanserades i samband med flytten till det nya kontoret i Arenastaden i januari i år.

Under hennes föreläsning på Stora Kontorsdagen den 6 november kommer vi bland mycket annat få ta del av hur vi människor fungerar i förändring och vilka sju framgångsfaktorer som måste vara på plats för att man ska lyckas med förändringen.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Seminariet leds av moderatorn Anna Bellman och expertkommentator Ingemar Rindstig.

Några av de övriga medverkande talarna är: Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter, Annika Winsth, chefsekonom, Nordea, Tom Wadegård, affärsutvecklare, Wework Norden, Aram Seddigh, förändrings- och projektledare, Weoffice, Många fler talare tillkommer inom kort.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- VD-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Intervju: Vad händer på Wework?

- Det digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.

- Så fungerar våra arbetsplatser 2025.

Och mycket mer...



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.

(Nominera gärna ert kontor här, senast fredag 27 september)



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: EY, Novi Real Estate, Colliers International och Schneider Electric. Moderna Samlare är partnerföretag och prissponsor för Sveriges Snyggaste Kontor.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

