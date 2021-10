Tina Lindh – affärsutvecklare på Kungsleden och influencer talar på Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm den 18 november. Bild: Privat

Stora Kontorsdagen: Post corona – den fysiska platsen som konkurrensmedel

Stora Kontorsdagen Den 18 november arrangeras Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm. Det är här du uppdaterar dig på de senaste trenderna på marknaden för kontorsfastigheter samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Ett av temana under dagen handlar om arbetslivet efter corona och den fysiska platsen som konkurrensmedel. Talare är Tina Lindh, affärsutvecklare på Kungsleden samt framgångsrik influencer.

I punkten "Post corona: Den fysiska platsen som konkurrensmedel" pratar Tina Lindh, affärsutvecklare på Kungsleden och framgångsrik influencer inom skönhet och mode, om hur man skapar kontor och andra mötesplatser som är så attraktiva att medarbetarna väljer att komma dit.



Missa inte att uppdatera dig på de viktigaste trenderna om marknaden i allmänhet och kontorsmarknaden i synnerhet – anmäl dig här! (Mängdrabatt: Gå fyra betala för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod vid anmälan) Anmälan stänger fredag den 12 november.

Alla våra event är helt ombokningsbara fram till och med dagen före eventet.

Det går även att följa eventet digitalt.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Se hela programmet här.



Läs mer om vilka de medverkande talarna är här.



Moderator är rutinerade och omtyckta Karin Adelsköld och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig som expertkommentator vid sin sida under hela dagen.



Under dagen utses även vinnaren i Sveriges Snyggaste Kontor.



Arrangörer är Fastighetssverige, Nordic Property News och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: ChargeNode, CityMark Analys och EY – läs mer om dem här.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

