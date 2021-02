Jesper Swedenborg, Marie Bucht och Marie Cronström resonerar kring uthyrningsmarknaden post corona på Stora Kontorsdagen den 24 mars.

Stora Kontorsdagen: Nytänkande efter Covid-19 – uthyrningsmarknaden

Stora Kontorsdagen På den digitala mötesplatsen Stora Kontorsdagen den 24 mars diskuterar en namnkunnig panel läget på uthyrningsmarknaden post corona. Missa inte din plats till kontorsmarknadens självklara mötesplats!

Stora Kontorsdagen den 24 mars är en helt och hållet digital mötesplats som fokuserar på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



I panelsamtalet "Nytänkande efter Covid-19 – uthyrningsmarknaden" diskuterar Marie Cronström, Deputy Head of Sweden och Head of Occupier Services på Cushman & Wakefield, Marie Bucht, vd på Novi Real Estate och Jesper Swedenborg, uthyrningschef region Stockholm på Vasakronan förutsättningarna vad gäller uthyrningsmarknaden inom kontorssegmentet post corona.



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor 2020.



Arrangörer är Fastighetssverige, Nordic Property News och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: Colliers International, EY, Fasticon och Novi Real Estate.



