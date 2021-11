Stora Kontorsdagen: Nästa torsdag är det dags – anmälan stänger imorgon

Nästa torsdag är det dags för höstens mötesplats för dig som jobbar med kontorsfastigheter – Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm. Anmälan stänger i morgon fredag – säkra din plats i dag!

Stora Kontorsdagen Om en vecka är det dags för höstens mötesplats för dig som jobbar med kontorsfastigheter – Stora Kontorsdagen! Anmälan stänger i morgon, säkra din plats nu.

Mattias Persson, chefekonom, Swedbank, Tina Lindh, affärsutvecklare på Kungsleden, Sven-Olof Johansson, vd, grundare, storägare, Fastpartner, Caroline Stjernberg, marknadschef på Wework Agency & Real Estate Partnerships i Benelux och Norden, David Werner, uthyrningschef på New Property, Tove Friberg, divisionschef Myndighetsstöd på Post- och telestyrelsen (PTS), Peter Wiman, ansvarig för analys och fastighetsvärdering på EY, Jesper Trotzig, partner och hyresgästrådgivare på Tenant & Partner, Helena Fredriksson, projektledare och verksamhetscontroller på Naturskyddsföreningen, Joakim Kaminsky, vd och grundare, Kaminsky Arkitektur, Karolin Forsling, chef för stadsutveckling och nya erbjudanden på Alecta Fastigheter och Jesper Swedenborg, uthyrningschef i Stockholm på Vasakronan. Där har du talarna på Stora Kontorsdagen som äger rum på At Six i Stockholm nästa torsdag.

Moderator är Karin Adelsköld och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig vid sin sida som expertkommentator/sidekick hela dagen.

Läs mer om de medverkande här.

Se hela dagens program här.

Anmäl dig här. (Mängdrabatt: Gå fyra betala för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod vid anmälan) Anmälan stänger i morgon fredag.

Alla våra event är helt ombokningsbara fram till och med dagen före eventet.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.





Under dagen utses även vinnaren i Sveriges Snyggaste Kontor.



Arrangörer är Fastighetssverige, Nordic Property News och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: ChargeNode, CityMark Analys och EY – läs mer om dem här.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



