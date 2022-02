Anki Håkansson, Hufvudstaden, Christina Cedérus Olauson, Platzer och Malin Linde, Nordier utgör paneldeltagarna i samtalet om läget på uthyrningsmarknaden i Göteborg på Stora Kontorsdagen på Elite Park Avenue Hotel den 10 mars.

Stora Kontorsdagen GBG: Panelsamtal – uthyrningsmarknaden i Göteborg

Stora Kontorsdagen Göteborg Den 10 mars är det dags för första upplagan av mötesplatsen Stora Kontorsdagen GBG på Elite Park Avenue Hotel. Missa inte chansen att uppdatera dig på det allra senaste inom det spännande kontorssegmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Under dagen får du bland mycket annat lyssna till ett intressant panelsamtal om uthyrningsmarknaden i Göteborg.

Tre personer med öronen väldigt nära rälsen ger sin bild av hur intresset för kontorslokaler i Göteborg ser ut just nu. Vad efterfrågas? Hur ser hyresgästerna på olika former av coworkinglösningar contra traditionella kontor? Svaren levereras den 10 mars på Elite Park Avenue Hotel av Anki Håkansson, förvaltningschef på Hufvudstaden, Christina Cedérus Olauson, uthyrningschef på Platzer och Malin Linde, uthyrningschef på Nordier.



Stora Kontorsdagen GBG är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.



Moderator är omtyckta och professionella Karin Klingenstierna.



Stora Kontorsdagen GBG arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

Partnerföretag är Citymark Analys och Colliers.

