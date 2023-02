Tom Leahy.

Stora Kontorsdagen GBG: Internationell kontorsexpert om de globala trenderna

Stora Kontorsdagen Göteborg Den 8 mars är det dags för den andra upplagan av mötesplatsen Stora Kontorsdagen GBG på Elite Park Avenue Hotel. I en av punkterna berättar en av Europas stora auktoriteter på området, Tom Leahy, om de internationella trenderna på kontorsmarknaden. Missa inte chansen att uppdatera dig på det allra senaste inom det spännande kontorssegmentet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter. Säkra din plats i dag.

Vad händer på kontorsmarknaderna internationellt? Vilka är de stora trenderna runt om i världen som påverkar fastighets- och kontorsmarknaderna och hur berörs vi i Sverige? (Programpunkten presenteras på engelska) Programpunkten presenteras av Tom Leahy, Head of EMEA Real Estate Research, MSCI, stationerad i London och ansedd som en av Europas vassaste analytiker på området.



Stora Kontorsdagen GBG är den självklara mötesplatsen för alla som i tjänsten kommer i kontakt med marknaden för kontorsfastigheter.

Här blir du uppdaterad på det allra senaste inom kontorsmarknadens alla aspekter samtidigt som du får gott om tid för att knyta nya, värdefulla kontakter.

Under dagen bjuds det på spaningar, trender, marknadsuppdateringar, analyser och en hel del inspiration från både välkända fastighetsprofiler som nya ansikten.

Efter själva seminariet bjuder vi in till ett trevligt branschmingel med lämplig dryck och tilltugg.



Moderator är omtyckta och professionella Karin Klingenstierna.



Stora Kontorsdagen GBG arrangeras av Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News.

Partnerföretag är Annell, Citymark Analys, Norem och Götessons Design Group. Läs mer om dem här.

