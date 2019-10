Möt Mats Hederos i en exklusiv intervju på Stora Kontorsdagen nästa onsdag på Grand Hotel i Stockholm.

Stora Kontorsdagen: Exklusiv intervju med Hederos

Stora Kontorsdagen Han har rattat AMF Fastigheter sedan bildandet 2010 och under den tiden har bolaget blivit en av landets största fastighetsinvesterare och kontorsutvecklare. Han applåderar den digitala utvecklingen och coworking-intåget och menar att traditionella fastighetsaktörer (inklusive de själva) varit lönsamma för länge och behöver bli mer på tårna. Missa inte intervjun med Mats Hederos på Stora Kontorsdagen nästa onsdag den 6 november på Grand Hotel i Stockholm.

Annons

Anmäl dig här! (senast i morgon torsdag den 31 oktober).



Övriga talare är: Marie Bucht, vd, Novi Real Estate, Jesper Swedenborg, uthyrningschef, Vasakronan, Lena Bredberg, uthyrningschef, Kungsleden, Anders Thor, head of leasing & corporate solutions, Colliers International, Heléne Lidström, förändringsledare/författare, Annika Winsth, chefsekonom, Nordea, Sven Dahlin, partner, Nordanö, Tom Wadegård, affärsutvecklare, Wework i Norden, Aram Seddigh, förändrings-/projektledare, Weoffice, Nathalie Sparrfelt Sebghati, psykolog/delägare, Provins fem, Arvid Lindqvist, analyschef, Catella. Anna Bellman är moderator och Ingemar Rindstig är expertkommentator under hela dagen.



Läs mer om de medverkande talarna här!



Se hela programmet här!



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: EY, Novi Real Estate, Colliers International och Schneider Electric. Moderna Samlare är partnerföretag och prissponsor för Sveriges Snyggaste Kontor.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.

- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen