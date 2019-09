Anna Bellman och Ingemar Rindstig leder höstens mötesplats för kontorsmarknaden: Stora Kontorsdagen den 6 november på Grand Hotel i Stockholm.

Stora Kontorsdagen: De leder höstens mötesplats för kontorsmarknaden

Stora Kontorsdagen Den 6 november arrangeras Kontorsmarknadens mötesplats – Stora Kontorsdagen – på Grand Hotel i Stockholm. Moderator är omtyckta och skickliga Anna Bellman som vid sin sida har den rutinerade branschexperten – Ingemar Rindstig.

Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



En professionell duo leder deltagarna genom dagen:

• Anna Bellman har arbetat som journalist inom radio och tv, och var under flera år marknads- och kommunikationschef på Capgemini, ett av världens största it- och managementkonsultföretag. Hon har också grundat en kommunikationsbyrå som bland annat hjälpte kunderna med strategiska kommunikationsfrågor.



• Ingemar Rindstig, auktoriserad revisor och chef för Ernst & Young Real Estate. Ingemar Rindstig har jobbat i totalt 32 år på EY. Han är helt specialiserad på bygg- och fastighetsbranschen samt konsultationer i branschen.



Några av de övriga medverkande talarna är: Mats Hederos, vd, AMF Fastigheter, Annika Winsth, chefsekonom, Nordea, Heléne Lidström, förändringsledare/författare, Tom Wadegård, affärsutvecklare, Wework Norden, Aram Seddigh, förändrings- och projektledare, Weoffice, Många fler talare tillkommer inom kort.



Några av punkterna/ämnena under dagen är:

- Analys: förutsättningar för fastighetsmarknaden.

- VD-panel; transaktionsmarknaden/investeringsläget.

- Intervju: Vad händer på Wework?

- Det digitaliserade arbetslivet.

- Uthyrningstrender.

- Så fungerar våra arbetsplatser 2025.

Och mycket mer...



Under dagen presenteras vinnarna i Sveriges Snyggaste Kontor.

Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Arrangörer är Fastighetssverige och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: EY, Novi Real Estate, Colliers International och Schneider Electric. Moderna Samlare är partnerföretag och prissponsor för Sveriges Snyggaste Kontor.

