Caroline Stjernberg, marknadschef på Wework Agency & Real Estate Partnerships i Benelux och Norden, berättar om läget och framtidsplanerna för coworkingjätten i Sverige. Bild: Wework

Stora Kontorsdagen: Coworkingjätten om revanschen och framtidsplanerna

Stora Kontorsdagen Den 18 november är det dags för höstens mötesplats för dig som jobbar med kontorsfastigheter. Det är på Stora Kontorsdagen på At Six i Stockholm du skaffar dig försprång in i fastighetsåret 2022. Under dagen får du bland annat lyssna till Caroline Stjernberg på Wework om läget för bolaget i dag och hur framtidsplanerna ser ut.

Annons

Wework var länge en framgångssaga som jämfördes med disrupters som AirBnB, Uber och Spotify. Men 2019 hamnade glorian på sned när en rad tveksamheter kom fram i ljuset i samband med bolagets hajpade börsnotering. Noteringen sköts fram, bolaget bytte vd och fokus flyttades från tillväxt till lönsamhet. Målet är nu att nå lönsamhet globalt innan året är slut.

I Sverige var den 14 000 kvadratmeter stora anläggningen i Urban Escape fullbelagd innan pandemin kom. Hur ser verksamheten ut i dag och hur ser man på framtiden? Svaren på dessa, och många andra, frågor får du av Caroline Stjernberg, marknadschef på Wework Agency & Real Estate Partnerships i Benelux och Norden, på Stora Kontorsdagen den 18 november på At Six i Stockholm.

Missa inte att uppdatera dig på de viktigaste trenderna om marknaden i allmänhet och kontorsmarknaden i synnerhet – anmäl dig här! (Mängdrabatt: Gå fyra betala för tre, ange "4 för 3" i rutan Kampanjkod vid anmälan) Anmälan stänger fredag den 12 november.

Alla våra event är helt ombokningsbara fram till och med dagen före eventet.

Det går även att följa eventet digitalt till ett rabatterat pris.



Stora Kontorsdagen fokuserar helt och hållet på marknaden för, och utvecklingen av, kontorsmarknaden och riktar sig till investerare, ägare, mäklare, konsulter, arkitekter, designers, entreprenörer, utvecklare, advokater, finansiella aktörer med flera som i tjänsten kommer i kontakt med kontorsmarknaden.



Se hela programmet här.



Läs mer om vilka de medverkande talarna är här.



Moderator är rutinerade och omtyckta Karin Adelsköld och hon har fastighetsnestorn Ingemar Rindstig som expertkommentator vid sin sida under hela dagen.



Arrangörer är Fastighetssverige, Nordic Property News och Lokalnytt.se.



Partnerföretag är: ChargeNode, CityMark Analys och EY – läs mer om dem här.



Kontorsmarknaden förändras snabbt men på arenan Stora Kontorsdagen får du alla förutsättningar att hänga med och ligga steget före samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



- Eddie Ekberg

eddie@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen