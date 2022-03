Stora Kompetensdagen: Toppcheferna om kompetensutmaningarna

Andes Holmestig, Anneli Jansson, Jeanet Corvinius och Max Barclay medverkar på premiärupplagan av Stora Kompetensdagen den 21 april på Birger Jarl i Stockholm.

Stora Kompetensdagen Den 21 april är det dags för den första upplagan av Stora Kompetensdagen – en heldag om utmaningarna gällande att hitta och behålla rätt kompetens för bolagen i samhällsbyggnadssektorn. Under dagen får du bland annat lyssna till ett panelsamtal med företrädare för Humlegården, Newsec, Fastighetsägarna och Byggcheferna om deras syn på kompetensutmaningarna på längre sikt.

Hur ser de stora aktörerna i branschen på kompetensproblematiken på längre sikt? Vad behöver göras för att säkerställa att rätt kompetens finns och hur gör vi branschen mer attraktiv för unga talanger? Dessa och fler frågor besvaras av Anneli Jansson, vd på Humlegården, Max Barclay, vd på Newsec Advisory, Anders Holmestig, vd på Fastighetsägarna och Jeanet Corvinius, ordförande på Byggcheferna på det nya seminariet Stora Kompetensdagen den 21 april på Birger Jarl i Stockholm.

Stora Kompetensdagen är ett seminarium som fokuserar på utmaningarna i att hitta och behålla rätt kompetens för alla typer av bolag som verkar i samhällsbyggnads­sektorn. Under dagen blir du uppdaterad på det allra senaste inom kompetens­områdets alla aspekter samtidigt som du knyter nya värde­fulla kontakter. Stora Kompetensdagen ger dig i fastighetsbranschen ett försprång i den allt viktigare kompetens­kapplöpningen.

Den första upplagan av Stora Kompetensdagen arrangeras på Birger Jarl i Stockholm den 21 april.



Moderator är välkända och professionella Anna Bellman – en av landets allra bästa moderatorer.



Fastighetssverige, lokalnytt.se och Nordic Property News arrangerar heldagsseminariet på Birger Jarl i Stockholm.



Partnerföretag är Fasticon Kompetens, Byggcheferna och Newton.

