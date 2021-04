Den 27 maj arrangeras premiärupplagan av Stora Hållbarhetsdagen – en mötesplats med fokus på värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg- och fastighetsbranschen.

Stora Hållbarhetsdagen: Ny mötesplats med fokus på värdeskapande hållbarhetsarbete

Stora Hållbarhetsdagen Notera 27 maj i almanackan – då är det nämligen dags för premiärupplagan av Stora Hållbarhetsdagen. Ett av årets mest angelägna fastighetsseminarium.

Stora Hållbarhetsdagen är en helt ny mötesplats som fokuserar på värdeskapande hållbarhetsarbete i bygg-/fastighetsbranschen. Stora Hållbarhetsdagen är den självklara mötesplatsen för dig i samhällsbyggnadssektorn som är intresserad av miljö- och hållbarhetsfrågor. Här blir du uppdaterad på de allra senaste trenderna och affärsmöjligheterna inom hållbarhetsområdet samtidigt som du knyter nya värdefulla kontakter.



Bland talarna kan nämnas:

* Svante Axelsson, "Årets hållbarhetsmäktigaste 2021", nationell samordnare för Fossilfritt Sverige

* Anna Denell, hållbarhetschef på Vasakronan

* Heidi Urbach, Global Head of Real Estate Coverage på SEB

* Annika Winsth, chefsekonom på Nordea

* Filip Elland, hållbarhetschef på Castellum

* Åsa Lind, finanschef på Fabege

* Susann Linde, CFO och IR-chef på Wallenstam

* Hayaat Ibrahim, tf. generalsekreterare på Institutet Mot Mutor (IMM)

* Anna Graaf, hållbarhetschef på White Arkitekter

* Mattias Höjer, professor vid avdelningen för Strategiska hållbarhetsstudier och Centre for the Future of Places (CFP) på KTH

* Monica von Schmalensee, partner på White Arkitekter

* Ylva Frithiofson, enhetschef för enheterna Circular economy & Climate strategies samt Health Sciences på Ramboll Environment & Health Sweden

Och många fler.

Moderator är Anna Bellman, en av landets bästa och mest anlitade moderatorer.



Stora Hållbarhetsdagen genomförs som en digital mötesplats våren 2021.



Som besökare på vår digitala mötesplattform kommer du kunna göra mycket mer än bara ta del av seminarieprogrammet.

Du kan:

• Mingla och boka möten med andra deltagare.

• Ställa frågor till talarna och moderatorn.

• Delta i publikfrågor.

• Videochatta med andra deltagare.

• Besöka utställarnas montrar och ta del av filmer och mycket annat material.

• Kommunicera direkt med utställarna.



Partnerföretag är ChargeNode och Telia – läs mer om dem här.

