Stora Coop först ut hos Svenska Handelsfastigheter

Uthyrning Svenska Handelsfastigheter har färdigställt ytterligare 15 000 kvadratmeter yta vid Härlövs handelsplats i Kristianstad, där nio nya butiker och restauranger kommer att öppna. Samtliga handelsytor är redan uthyrda till ledande aktörer och Stora Coop är först ut att öppna på torsdag den 18 februari.

Förutom Stora Coop kommer Nordic Wellness, Kungsängen, Flügger Färg, Apoteket Kronan, Dogman, heminredningskedjan Trademax samt snabbmatskedjan Linnea & Basilika att flytta in. Förutom Stora Coop kommer samtliga butiker att öppna löpande under mars och april. Ytterligare en hyresgäst är på väg att flytta in i de nya lokalerna, vilket väntas bli klart under andra kvartalet.



Det stora tillskottet av nya hyresgäster har möjliggjorts tack vare en kombination av uppgraderingar av äldre lokaler av 1990-talsstandard samt nybyggnation. Den nya fastigheten håller Green Building-standard. Detaljplaneprocessen startade för två år sedan och uppgraderingar och byggnation har löpt planenligt.



– Processen för att få alla förutsättningar på plats har fungerat väl och inte minst samarbetet med Kristianstads kommun. Projektledaren Planör samt Wästbygg har båda gjort ett fantastiskt arbete, säger Benny Andersson, Regionchef Syd vid Svenska Handelsfastigheter.



Invigningen är en del av en större uppgradering och modernisering av Härlöv som även innebär att Jysk, Rusta och Lager 157 omlokaliserar inom handelsområdet.



Svenska Handelsfastigheter har möjlighet att utveckla ytterligare cirka 11 500 kvadratmeter handelsyta vid Härlövs handelsplats i kommande etapper.

