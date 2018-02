Stor utdelningshöjning för Bonava

Publicerad den 2 Februari 2018

tweet

Bolag Bonava höjer utdelningen till 5,20 (3,80) kronor per aktie. Även Q4 var resultatmässigt bra.

Bild: Bonava

Joachim Hallengren. Joachim Hallengren.

Nettoomsättningen uppgick till 6 055 MSEK (6 584) i Q4 och 14 479 MSEK (13 492) för helåret.



Rörelseresultatet uppgick till 820 MSEK (985) för Q4 och 1 946 MSEK (1 562) för helåret.



Resultat per aktie för Q4 blev 6,03 kr (6,61) för Q4 och 12,99 (9,26) för helåret.



Vd Joachim Hallengren:



- Vi avslutade året med ett resultatmässigt bra kvartal. Rörelseresultatet uppgick till 820 (985) MSEK och inkluderade vinst från markförsäljningar om 45 (197) MSEK. Rörelsemarginalen justerat för vinst från markförsäljningar var i linje med i fjol och uppgick till 13,1 (13,3) procent. Nettoomsättningen minskade trots att vi resultatavräknade fler bostäder. Det berodde på minskad försäljning av mark samt en något förändrad produktmix där bland annat en större andel bostäder till lägre pris resultatavräknades i Sverige och i Danmark.



- Antalet sålda bostäder minskade med 8 procent under kvartalet, drivet av en svag utveckling i Sverige. Den svenska marknaden blev efter en period av sjunkande bostadspriser, politiska beslut och negativ marknadspsykologi allt mer avvaktande under hösten. Det var inte oväntat med en korrigering på den svenska marknaden efter de senaste årens starka uppgång och det vi såg under det fjärde kvartalet var en ökad osäkerhet och en omställning där köpare och säljare behöver hitta varandra på en ny prisnivå. Det är för tidigt att dra några slutsatser om hur länge osäkerheten håller i sig, men jag konstaterar samtidigt att det finns en god underliggande efterfrågan på bostäder och att makroekonomiska förutsättningar är fortsatt gynnsamma för bostadsmarknaden i Sverige.



- På vår näst största marknad Tyskland ökade försäljningen, både under kvartalet och för helåret. Den tyska ekonomin är stark och det finns en stor efterfrågan på bostäder från såväl konsumenter som investerare.



- Produktiviteten i vår industri är för låg jämfört med andra industrier. För att öka vår egen effektivitet har vi under året investerat i ett flertal projekt inom bland annat digitalisering, vilket återspeglas i de ökade administrationskostnaderna för året. Detta är investeringar för framtiden som möjliggör att vi kommer att kunna erbjuda ännu bättre och mer prisvärda bostäder till våra kunder.



- Bonava står på en stabil grund och har en låg riskprofil. Vi har ett brett erbjudande till både konsumenter och investerare. Under året gjorde vi investeraraffärer motsvarande cirka 30 procent av vår totala försäljning vilket är i linje med vår målsättning. Vi finns dessutom i åtta länder och på 23 marknader. Detta ger möjligheter för oss att möta lokala förändringar i efterfrågan och därmed att

investera i de marknader som genererar bäst avkastning. Vi har därför i enlighet med vår strategi fortsatt att växa i Tyskland och ökat såväl antalet byggrätter som starter. Vi har en god soliditet och justerat för lån i bostadsrättsföreningar och finska bostadsaktiebolag hade vi vid utgången av året en nettokassa. Med vår breda geografiska spridning, vårt diversifierade erbjudande, vår starka finansiella position och vårt tydliga fokus på affordable är vi väl rustade för framtiden.





- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen

Skicka denna artikel till e-post

Skriv ut/PDF

Mer från Fastighetssverige

Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County

HV-bas och före detta Riksbyggen-vd öppningstalar Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County Han är ordförande i HV71 och fram tills för några år sedan vd för Riksbyggen. Den 19 april står Sten-Åke Karlsson på scenen på Fastighetsmarknadsdagen Jönköping County och pratar om regionens utmaningar och möjligheter – och en hel del hockey. Ny mötesplats för Jönköpingsbranschen



Annons

"Kostnadseffektiv grundförstärkning" Bolag Ekonomisk, störningsfri och revolutionerande. Så beskriver Stabtech:s vd Emil Belfrage deras innovativa metod för att åtgärda sättningsskador i byggnader. Ekonomisk, störningsfri och revolutionerande. Så beskriver Stabtech:s vd Emil Belfrage deras innovativa metod för att åtgärda sättningsskador i byggnader.

Ahlsén: "Kommer att köpa mer i storstäder" Bolag För Fastighetssverige berättar Akelius vd Pål Ahlsén om att passera 100 miljarder kronor i fastighetsvärde, de 5000 affärsförslag bolaget får skickade till sig varje år, och vad som komma skall. Akelius passerar 100 miljarder

Så ska börsraketen bli mer likvid Ekonomi/Finansiering När Fastighetssverige sammanställde vilka bygg- och fastighetsaktier som gått starkast i januari toppade Byggmästare Anders J Ahlström listan i överlägsen stil. Nu berättar bolagets vd hur man ska göra aktien mer likvid. De vann januarifajten på börsen Lista Småbyggare och bostadsutvecklare trängs i toppen när Fastighetssverige kartlägger årets första månad på börsen.

Därför lämnar Anne Thelin-Ehrling Castellum Karriär För Fastighetssverige berättar Anne Thelin-Ehrling varför hon lämnar sitt uppdrag som HR-direktör på Castellum – och vad hon ska göra nu. Castellum får ny HR-direktör



Annons

Byrån som slopar chefen: ”Målet är inte att jävlas” Bolag Arkitekturbyrån Codesigns grundare Peter Ullstad om chefsförändringen som ska leda till en lyckligare organisation och därmed också nöjdare kunder. Codesigns vd lämnar – ersätts inte

Ny vd för Nordier Bolag Nordier utser ny vd för moderbolaget – Mikael Wilton lägger fullt fokus på rådgivningsverksamheten.



Annons

Spelföretag till Stena i Malmö Uthyrning Stena Fastigheter Malmö och spelföretaget Sharkmob har skrivit ett hyreskontrakt som innebär att Sharkmob flyttar sin verksamhet till nya lokaler i centrala Malmö. Därför ställer Stena om i Uppsala Stena storsäljer i Göteborg

Rekordnoteringar för Fabege Bolag Nettohyrningen och överskottsgraden noterade toppnivåer någonsin för Fabege under 2017 – samtidigt innebar lägre orealiserade värdeförändringar i fastighetsportföljen att resultatet minskade jämfört med 2016.

Eastnine köper Alojas Biznesa Centrs i Riga Transaktioner Eastnine köper Alojas Biznesa Centrs samt en angränsande fastighet från LNK Group för 291 miljoner kronor.



Annons

Skanska får bygguppdrag för 800 miljoner i Helsingfors Bygg/Arkitektur Skanska har tecknat avtal med Helsingfors Stad om att bygga Urban Environment House i Helsingfors. Kontraktet är värt cirka 800 miljoner kronor. JM och Skanska fortsätter utvecklinge... Skanska miljardbygger i Norge

Projektengagemang rekryterar arkitekt-vd Bolag Teknik- och arkitektkoncernen Projektengagemang rekryterar arkitekt-vd till rollen som managementkonsult och affärsutvecklare.

NCC bygger hyresrätter i Sundsvall Bygg/Arkitektur NCC har fått i uppdrag av Mitthem i Sundsvall att bygga två NCC Folkboende med totalt 88 hyresrätter i området Bosvedjan strax norr om Sundsvalls centrum. Ordervärdet uppgår till 98 miljoner kronor. NCC bygger för Danica i Tuborg NCC bygger gigantiskt vattentorn i He...



Annons

Serafim expanderar och rekryterar Bolag Serafim rekryterar Head of Finance från Tessin.

"Det är ett drömförvärv för Kungsleden" Transaktioner För Fastighetssverige berättar Ylva Sarby Westman, vice vd och chef för fastighetsinvesteringar på Kungsleden, mer om arbetet med miljardförvärvet i Göteborg. "Har varit på jakt länge". Kungsleden miljardköper i Göteborg Transaktioner Kungsleden köper två nyuppförda kontorsfastigheter samt en fastighet bebyggd med ett parkeringsgarage från Skanska för cirka en miljard kronor.

Stora Bostadsdagen

Inspiration kring ett växande Stockholm Stora Bostadsdagen Inom några år beräknas en miljon människor bo i Stockholms stad. På Stora Bostadsdagen kommer stadsbyggnadsdirektör Anette Scheibe Lorentzi berätta om strategin kring den växande huvudstaden. Dessutom kommer Elman Azari och Eric Anderbjörk att presentera nyskapande idéer kring framtidens boende. Missa inte Stora Bostadsdagen – anmälan stänger nu på torsdag!

Projektintensivt Vasakronan vill slå rekord Bolag 2018 ser ut att bli ett kanonår för Vasakronan, med flera spännande projekt som etableringen av den japanska klädkedjan Uniqlo. Nu berättar bolagets vd mer om vad som komma skall. Vasakronan åter i regeringens skottlinje Japansk klädkedja till Stockholm - ö...