CG Bostäder gör ett stort portföljförvärv på småländska höglandet. Bild: Newsec

Stor bostadsportfölj i Nässjö såld

Transaktioner CG-Bostäder köper 19 bostadsfastigheter av Stockholm 2 Holding AB.

Newsec har varit rådgivare åt Stockholm 2 Holding AB vid försäljningen av en fastighetsportfölj i Nässjö. Köpare är CG-Bostäder.



– Affärer med hyresfastigheter är mycket attraktiva nu och görs på höga nivåer. Det är ett stort antal nationella investerare som har visat intresse för portföljen och vi ser en stark efterfrågan inom bostadssegmentet även i mindre kommuner, säger Mattias Andersson, Head of Capital Markets Mid Cap, Newsecs svenska rådgivningsverksamhet.



Transaktionen omfattar sammanlagt 19 fastigheter med bra lägen omkring centrala Nässjö.



– För 14 år sedan förvärvade vi en koncern med fastigheter i Nässjö, Aneby, Eksjö samt Vetlanda som genom avyttringar har koncentrerats till Nässjö. Socialt ansvarstagande är viktigt för oss på Stockholm 2 Holding AB och vi har arbetat kontinuerligt med olika typer av underhåll och uppfräschning av lägenheterna. Vi är övertygade om att den nya ägaren kommer fortsätta utveckla fastighetsportföljen och önskar CG-Bostäder all lycka och framgång med detta, säger Jonas Sjöberg, vd, Stockholm 2 Holding AB.



Den totala uthyrningsbara arean uppgår till 11 735 kvadratmeter fördelat på 146 lägenheter om 9 887 kvadratmeter och 1 334 kvadratmeter lokaler samt 514 kvadratmeter garage.



– Det här öppnar upp en ny ort för CG-Bostäder som vi spanat på en period. Det är oerhört roligt att få möjlighet att förvärva ett så väl sammansatt bestånd i just Nässjö som är en plats vi verkligen tror på, säger Isak Stjärnlöf, vd, CG-Bostäder.

- Anthon Näsström

anthon@fastighetssverige.se

