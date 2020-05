Stefan Westerberg. Bild: Stockholms Handelskammare

Stockholmsbarometern rekorddyker till lägsta nivån någonsin: "Kommande kvartal kan bli ännu värre"

Stockholm Coronakrisen har slagit mycket hårt mot Stockholms näringsliv. Stockholms Handelskammares Stockholmsbarometern för kvartal 1 svarar därför för den i särklass största nedgången i historien och landar på den lägsta nivå som någonsin uppmätts. – Tyvärr talar mycket för att kommande kvartal kan bli ännu värre. Det kommer krävas stora ansträngningar från politik och näringsliv för att på sikt komma tillbaka till ett normalläge, säger Stefan Westerberg, chefsekonom på Stockholms Handelskammare.

Under det första kvartalet 2020 störtdök Stockholmsbarometern med 34 enheter, till 60,4 på en skala där 100 utgör det historiska medelvärdet.



Det är den i särklass största nedgången till den lägsta nivån som någonsin har uppmäts för Stockholmsbarometern.



Den konfidensindikator som mäter näringslivets attityd backar med hela 36 enheter till 58,7 samtidigt som hushållens konfidensindikator backar drygt 20 enheter till mycket låga 75,5.



Lägesbilden för olika näringslivsbranscher påvisar också en starkt negativ trend. Indikatorn för hotell- och restaurang fallet med hela 52 enheter samtidigt som även data (-45), specialiserad butikshandel (-32) och handel med motorfordon (-25) går svagt. Den enda sektor som uppvisar en stigande formkurva är livsmedelshandel (+13).



– Det är en mycket kraftig negativ reaktion redan under årets första kvartal. Därför är det bra att regering och samarbetspartier lagt fram satsningar för att möta den störning som coronakrisen orsakat, men det behövs nog mer i detta akuta skede. Hyresstödet borde gå att förstärka och förenkla och det likvida omsättningsstödet måste komma på plats snabbare än vad som aviserats och helst också utökas, säger Stefan Westerberg.



I Stockholmsbarometern framgår att flertalet företag och hushåll bedömer att arbetsmarknaden kommer att försvagas ytterligare med ökad arbetslöshet som följd. Stockholm har under lång tid fungerat som landets tillväxt- och jobbmotor och den starka inbromsningen har därför betydelse för hela landets ekonomi.



– Vi räknar med att även kvartal två blir riktigt svagt och därför är det viktigt att höja blicken och redan nu planera för vad man kan göra för att förstärka förutsättningarna efter krisen. Vi har påbörjat en omstartskommission som mot slutet av sommaren kommer lägga fram viktiga reformförslag för att landet ska komma tillbaka starkare än tidigare, säger Stefan Westerberg.



– Det har under en lång tid funnits stora flaskhalsar inom arbetsmarknad, bostadsmarknad och infrastruktur som bromsat landet. Dessa problem är viktigare än någonsin att ta tag för att underlätta återhämtningen när den omedelbara krisen lagt sig, säger Stefan Westerberg.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

