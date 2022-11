Delningsboendet har redan tio hyresgäster Bild: Stockholms Stadsmission

Stockholms Stadsmission öppnar delningsboende i samarbete med Stena Fastigheter

Bostäder Som ett led i att sänka trösklarna på bostadsmarknaden öppnar Stockholms Stadsmission för första gången ett delningsboende genom ett samarbete med Stena Fastigheter. Tack vare satsningen kan Stockholms Stadsmission erbjuda ett tryggt boende präglat av gemenskap och hållbarhet till personer som befunnit sig långt från ordinarie bostadsmarknad.

Allt färre människor kan på egen hand ta sig in på ordinarie bostadsmarknad, vilket innebär att de inte får den trygghet som ett eget boende innebär. Stockholms Stadsmission arbetar därför med ett flertal innovativa lösningar för att skapa fler socialt hållbara bostäder och skapa en mer dynamisk bostadsmarknad. Nu öppnar Stockholms Stadsmission sitt första delningsboende tillsammans med Stena Fastigheter genom deras koncept We Share.



Syftet har varit att skapa ett boende präglat av trivsel, gemenskap och hållbarhet för personer som har svårt att på egen hand ordna ett boende. Idag upplever allt från unga, till barnfamiljer och äldre, stora svårigheter med att få en trygg och långsiktig bostad. Det är ofta ett resultat av begränsade ekonomiska resurser, brist på kontakter som kan hjälpa till med bostad och för kort kötid i den vanliga bostadskön.



– Vi ser att det finns ett stort behov av nya typer av boendeformer och är därför väldigt glada över att kunna erbjuda våra målgrupper nya alternativ. Delningsboenden erbjuder även unika möjligheter när det kommer till hållbarhet och gemenskap. Människor mår bra av gemenskap, egenmakt och delaktighet – något som vi nu kan ge våra hyresgäster, säger Pernilla Parding, programansvarig Stockholms Stadsmissions socialt hållbara bostäder.



I dag bor tio hyresgäster i den nyproducerade och modernt inredda bostaden. De har egna låsbara rum med eget badrum och delar på övriga gemensamma ytor. Utöver de sociala och miljömässiga fördelarna innebär delningen av gemensamma boendeytor att Stockholms Stadsmission kan erbjuda överkomliga hyresnivåer.



Hyresgästerna varierar när det kommer till bakgrund och ålder men har alla gemensamt att de anmält sitt intresse för satsningen. Samtliga har erfarenhet av att stå långt ifrån den ordinarie bostadsmarknaden och ser de absoluta fördelarna med att bo i ett delningsboende. Stockholms Stadsmission har matchat hyresgästerna för att skapa god sammanhållning, trivsel och trygghet i hushållet.



– Det var skönt att komma hit, det kändes som att komma hem och vi fick ett väldigt fint mottagande. Vi som bor här hälsar på varandra och hjälps åt. Nu känns det som jag kan varva ner och komma tillbaka till livet, säger en av hyresgästerna i delningsboendet.



– Vi ser Stockholms Stadsmission som en pålitlig och samhällsviktig aktör som vi samarbetat med under många år, därför känns det väldigt bra att vi nu har utökat samarbetet - dessutom på ett nytt och innovativt sätt, säger Helena Hamrén uthyrningschef på Stena Fastigheter i Stockholm.



Fakta om Stockholms Stadsmissions delningsboende:



Bostaden ligger i en nybyggd hyresfastighet och är modernt inrett av IKEA. Alla hyresgäster har ett eget låsbart rum (8–16 kvm) med privat badrum. Hyresgästerna delar sedan på 150 kvm gemensamma ytor. Här ingår kök, matplats, vardagsrum, tvättstuga (3 maskiner och 1 torktumlare), hall och balkonger. Hyresgästerna har även eget källarförråd på 3 kvm var.



Boendet har även tillgång till innergård med växthus, cykelställ, cykelförråd och cykelverkstadshörna (inomhus).

