Stockholms stad hyr 6 216 kvadratmeter i Skärholmen Centrum

Uthyrning Grosvenor Europe har tecknat ett nioårigt avtal med Stockholms stad om ombyggnad och uthyrning av ytor på totalt 6 216 kvadratmeter i Skärholmen Centrum. Lokalerna ska användas av Skärholmens stadsdelsförvaltning.

Skärholmens stadsdelsområde är södra Stockholms mest expansiva område och under de kommande åren ska tusentals nya bostäder byggas, fler företag etablera verksamhet och en knutpunkt för kollektivtrafik och transport skapas. Samtidigt arbetar Grosvenor Europe, som äger och utvecklar Skärholmen Centrum, tillsammans med staden för att stärka Skärholmen Centrums roll som södra Stockholms stadskärna.

– Det är därför ett naturligt och viktigt steg att stadsdelsförvaltningen flyttar in i Skärholmen Centrum för att ta samhällsservicen närmare medborgarna. Det gör i sin tur Skärholmen Centrums utbud än mer attraktivt med en relevant mix av service, tjänster, upplevelser, nöjen, kultur, hälso- och sjukvård, handel och bostäder, säger Carl Strufve, Director Nordics på Grosvenor Europe.



Stadsdelsförvaltningen hyr sammanlagt 6 216 kvadratmeter i den del av Skärholmen Centrum som vetter mot Måsholmstorget och ger direkt tillgång till centrumets food court The Pepper. Förutom kontorsyta för stadsdelens olika verksamheter kommer lokalen även att inrymma medborgarkontor, informationshub samt utbildnings- och möteslokaler.



Lokalen är till huvuddel handelsytan som nu byggs om till kontorslokal, vilket kommer att vitalisera Måsholmstorget och skapa mer liv och rörelse. Ombyggnationen sker under 2022 och inflytt är beräknad till 2023. Avtalslängd med Stockholms stad är på nio år.

– Vi på stadsdelsförvaltningen arbetar aktivt tillsammans med Grosvenor Europe för att skapa en fortsatt attraktiv stadsdel för såväl boende som besökare och företag. Därför känns det naturligt att våra kontor och vår serivce till medborgana ligger i Skärholmens centrum, där skärholmsborna redan finns, säger stadsdelsdirektör Patrik Åhnberg.



Sedan tidigare pågår en detaljplaneprocess för Skärholmen Centrum som syftar till att möjliggöra ny bebyggelse för bostäder, kontor, centrumverksamhet och kultur i den södra delen av Skärholmen Centrum. Det är en del i att utveckla Vårbergsvägen till en stadsgata och Måsholmstorget till ett integrerat stadsrum.

