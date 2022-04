Det index som mäter nattlivets poäng visar att Stockholm hamnar något bättre än Tokyo, men en bit efter Berlin och New York. Bild: Fastighetsägarna

Stockholms nattliv värderat i internationell studie

Stockholm En unik internationell studie över Stockholms nattliv, Creative Footprint Stockholm, är nu lanserad. Det index som mäter nattlivets poäng visar att Stockholm hamnar något bättre än Tokyo, men en bit efter Berlin och New York. Stockholms styrkor är enligt rapporten, kreativiteten, viljan till förändring och det världsledande engagemanget för hållbarhet samt begåvade nyckelaktörer.

Det är första gången en kartläggning av Stockholms nattliv görs. Liknande kartläggningar har tidigare genomförts i Berlin (2017), New York (2018) och Tokyo (2019). Rapporten har gjorts på uppdrag av Fastighetsägarna Stockholm, Stockholms stad och Atrium Ljungberg för att få en lokal och aktuell lägesbild av den svenska huvudstadens nattliv och rekommendationer för att skapa bättre förutsättningar för nattlivet i framtiden.



– En stad som lever dygnet rum är per definition alltid bättre, tryggare och mer attraktiv än städer där det saknas ett nattliv. Musik, klubb- och kulturscenen i en stad, särskilt i storstäder, är också en tydlig faktor som lockar besökare, talanger och nya invånare. Det bidrar till hela stadens attraktivitet, till viljan att vara här och investera här, säger Oskar Öholm, vd, Fastighetsägarna Stockholm.



Stockholms styrkor är enligt rapporten nyckelaktörerna, kreativiteten, viljan till förändring, det världsledande engagemanget för hållbarhet och begåvade talanger. Bland utvecklingsområdena lyfts svårigheten för nya aktörer och unga att starta upp en klubb eller scen.



Rapporten rekommenderar bland annat branschöverskridande arbetsrelationer och en bra självorganisering inom nattlivsscenen som den avgörande grunden för allt vidare samarbete i en stads nattliv. Likaså lyfter rapporten fram nyttan av pilotprojekt för att åstadkomma varaktiga förändringar. De skapar flexibilitet för små, smarta experiment för större förändringar i framtiden, bygger upp förtroende mellan scenens medlemmar och berörda parter.



– Nattlivet är en viktig faktor för lokal tillväxt och utveckling. Med rapporten har vi en lokalt förankrad analys och relevanta lokala slutsatser. All stadsutveckling är faktiskt lokal och vi har ibland en tendens att prata mer om trender i amerikanska eller europeiska storstäder än att göra vår egen hemläxa. Rapporten ger oss råg i ryggen. Den visar både att nattlivet är en viktig faktor för lokal tillväxt och utveckling och att det finns mycket som talar för Stockholm framöver, säger Helena Olsson, chef stadsutveckling Fastighetsägarna Stockholm.

