vasakronan Bild: Vasakronan

Stockholms krogbolag öppnar nytt hos Vasakronan

Uthyrning Med krogar som bland annat Vassa Eggen, Tennstopet och Jacqueline’s i portföljen är det dags för Stockholms krogbolag att etablera ytterligare en restaurang med nytt koncept. Det sker på 360 kvadratmeter i Vasakronans projektfastighet Grev Tureplan i centrala Stockholm.

Grev Tureplan är belägen ett stenkast från Stureplan, närmare bestämt där Birger Jarlsgatan möter Grev Turegatan. Fastigheten omfattar totalt cirka 7 500 kvadratmeter uthyrningsbar area varav cirka 1 000 kvadratmeter i gatuplan. Kontorsdelarna är fullt uthyrda till ARC och nu är det klart att även Stockholms krogbolag väljer Grev Tureplan för sin nästa etablering.



– Grev Tureplan är en exceptionellt fin fastighet i ett av Stockholms mest eftertraktade lägen. Det märks i de dialoger vi har med potentiella aktörer för de få ytor i gatuplan som återstår, säger Anna Nordin, chef Stockholm.



Stockholms krogbolag driver sedan tidigare restaurang Jacqueline’s hos Vasakronan i Sergelhusen och nu utvecklar alltså gruppen ytterligare ett nytt koncept under nytt namn, denna gång för Grev Tureplan.



– Jag är säker på att det koncept som Stockholms krogbolag nu utvecklar kommer att addera ytterligare värde för alla de som rör sig i området, både dag- och kvällstid, på samma fina sätt som Jacqueline’s har gjort för Malmskillnadsgatan, säger Anna Nordin.



Med förhyrningen till Stockholms krogbolag är uthyrningsgraden i Grev Tureplan 97 procent. De ytor som återstår är två butiker på Birger Jarlsgatan, en på drygt 135 kvadratmeter, en på cirka 200 kvadratmeter samt en mindre caféyta om knappt 60 kvadratmeter vid tunnelbaneuppgången på Birger Jarlsgatan. Det är sedan tidigare klart att även The Bull and Bear Inn hyr 370 kvadratmeter.



Öppning sker under hösten 2024.

Ämnen