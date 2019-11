World of Toys öppnar Stockholms Citys största leksaksbutik i dag. Bild: World of Toys

Stockholms Citys största leksaksbutik öppnar i Gallerian

Uthyrning I dag öppnar World of Toys sin flagship-butik i Gallerian. Butiken, som är det svenska företagets största satsning hittills, blir Stockholm Citys största leksaksbutik.

Öppningen går i linje med World of Toys strategi att endast finnas i fysiska butiker där leken kan upplevas före köp.



Under de senaste åren har många leksaksbutiker försvunnit från den fysiska marknaden och flyttat in i den digitala världen. Den nya World of Toysbutiken på över 800 kvadratmeter blir därför ett efterfrågat tillskott i utbudet av leksaksaffärer i Stockholm City.



– Gallerian har en tradition av att erbjuda ett riktigt bra sortiment inom just leksaker och därför är vi väldigt glada över att kunna återuppta den. En leksaksbutik i Gallerian är något som våra besökare har efterfrågat och sett mycket fram emot. Att just World of Toys öppnar, som lägger stor vikt vid att bygga upp en fysisk miljö där leken och upplevelsen får stå i centrum, känns fantastiskt kul, säger Cecilia Åkesson, Centrumchef i Gallerian.



Framgångssagan World of Toys började när grundarna Ylva Bengtsson och Annelie Karlsson blev tillfrågade att öppna en leksaksbutik på terminal 5 på Arlanda. Sedan dess har ytterligare en butik öppnats på terminal 2, och kort därefter följde butiker i Västermalmsgallerian och Fältöversten.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

