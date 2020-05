Slakthusområdet. Bild: Atrium Ljungberg

Stockholm Roast öppnar i Slakthusområdet

Uthyrning Atrium Ljungberg har tecknat hyresavtal med Stockholm Roast som flyttar sitt kafferosteri till Slakthusområdet. Till sommaren öppnar rosteriet upp med kaffebar, butik och showroom. Etableringen blir startskottet för den nya matdestination som nu utvecklas i området.

– Vi är supertaggade på att kicka igång vår verksamhet i Slakthusområdet. Att med lokal produktion få servera vårt kaffe på vårt sätt i vår miljö är något vi drömt om länge. Vi vill skapa en plats som är tillgänglig för alla att hänga och dricka kaffe på. Mycket av inspirationen kommer från våra resor och Slakthusområdet känns helt rätt. Att få vara en del av områdets utveckling kommer att bli magiskt, säger Johan Montan Ahlgren, en av grundarna till Stockholm Roast.



Stockholm Roast flyttar in i början av juni och kafferosteriet planeras att vara igång i mitten av samma månad. Under sommaren kommer kaffebaren att ha varierande öppettider för att i augusti fortsätta med fasta tider. Kafferosteriet byggs upp mitt i det historiska hjärtat av Slakthusområdet, i anslutning till de gamla Slakthushallarna.

– Det här blir startskottet för den matdestination som under de närmaste åren kommer att växa fram organiskt i anslutning till Slakthushallarna. Flera aktörer kommer att flytta in och tillsammans bilda en helt unik mötesplats i de gamla industrihistoriska miljöerna. Vi är fantastiskt glada över att inleda samarbetet med Stockholm Roast. Deras verksamhet, som består av både småskalig produktion och publik verksamhet, är helt i linje med vår vision om att skapa nya mötesplatser i området, säger Linus Kjellberg, affärsområdeschef för affärsutveckling på Atrium Ljungberg.



Initialt flyttar Stockholm Roast in i en tillfällig lokal på nästan 100 kvadratmeter, men ambitionen är att verksamheten ska bli en permanent del av matdestinationen i Slakthusområdet.

