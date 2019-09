K43 i Eskilstuna. Bild: Stenvalvet

Stenvalvet hyr ut till Aspia

Uthyrning Stenvalvet har tecknat ett femårigt hyresavtal om cirka 500 kvadratmeter med Aspia i fastigheten Vägbrytaren 1 i Eskilstuna.

Aspias nya kontorslokal kommer att anpassas efter hyresgästens önskemål samt helt i linje med Stenvalvets ambition för K43. Fastigheten genomgår en totalrenovering för att tillskapa moderna, öppna och ljusa kontorslokaler. Entréerna har anpassats efter dagens behov, stora delar av entréplanet öppnas upp, en innergård glasas in och en restaurang öppen för allmänheten skapas. I markplan byggs även en modern konferensanläggning med mötesrum i olika storlekar att hyra både för hyresgäster i huset och för externa besökare. I anslutning till huvudentrén kommer även ett café att etableras och på Bruksgatan iordningsställs en stor terrass i bästa söderläge.

– Ombyggnationen av K43 till Eskilstunas modernaste kontorskvarter pågår för fullt. Aspia som företag passar mycket väl in i vår ambition att hyra ut till långsiktiga hyresgäster som vill ingå i konceptet K43 och vi gläds åt att vi kunnat locka dem till vår fastighet. Vi ser fram emot att hälsa Aspia välkomna i juli 2020, säger Mattias Tegefjord, förvaltningschef på Stenvalvet.

– Vi ser fram emot att få flytta in vår nya kontorslösning hos Stenvalvet. Vi har valt K43 på grund av det centrala läget och att vi kan få till moderna yteffektiva lokaler. En viktig faktor var även det breda serviceutbud som kommer att finnas i fastighetens markplan och som bidrar till en god arbetsmiljö, säger Anna Zetterström, Kontorsområdeschef på Aspia.

