Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus: Värdeökningar om 100 miljoner

Bolag Stenhus Fastigheter har låtit värdera sitt bestånd inför budet på Maxfastigheter. Värderingen resulterar i en uppvärdering med 100 miljoner kronor, motsvarande 0,75 kronor per aktie.

Värderingarna har genomförts av oberoende externa värderare med värderingstidpunkt mars 2021.



Av värderingarna framgår att det sammanlagda marknadsvärdet på bolagets fastigheter per den 31 mars 2021 (det vill säga innefattande förvärvade fastigheter som ännu ej per idag har tillträtts) kommer att uppgå till cirka 2 600 miljoner kronor.



Detta innebär en total värdeökning om drygt 100 miljoner kronor jämfört med bolagets senaste värdering av fastigheterna, varav drygt 50 miljoner kronor avser värdeökningar på de fastigheter som bolaget ägde per den 31 december 2020, och som värderades i samband med bolagets Q4-rapport, samt drygt 50 miljoner kronor avser värdeökningar på fastigheter som bolaget har förvärvet under 2021, jämfört med förvärvspriset.



Den totala värdeförändringen om drygt 100 miljoner kronor motsvarar en värdeökning om cirka 0,75 kronor per aktie i bolaget.



Stenhus bud på Maxfastigheter innebär att Maxfastigheters ägare får tre aktier i Stenhus för varje aktie i Maxfastigheter och en aktie för varje teckningsoption.



Maxfastigheters största ägare, Öresund, är positiva till budet.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Ämnen