Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus ökade rejält i tredje kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar en mer än fördubbling av hyresintäkter och driftnetto under tredje kvartalet jämfört med samma period året innan. Förvaltningsresultatet nådde nästan upp till en fördubbling.

Hyresintäkterna uppgick till 235,6 miljoner kronor (103,7).



Driftnettot uppgick till 180,0 miljoner kronor (84,2).



Förvaltningsresultatet uppgick till 102,8 miljoner kronor (55,5).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 35,6 miljoner kronor (461,0). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till 38,4 miljoner kronor (461,0).



Resultatet efter skatt blev 156,7 miljoner kronor (381,7), och per aktie 0,43 kronor (1,60).



Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 16,49 kronor (13,69).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 17,86 kronor (14,51).



– Under tredje kvartalet 2022 har vi sett stigande räntor och en ökande inflationstakt. Börserna världen över har fallit och har efter det var varit mycket volatila. Stenhus har haft ett fortsatt fokus på långa hyreskontrakt, stabila hyresgäster, indexerade hyror samt kostnadskontroll i förvaltning och projekt, skriver bolaget bland annat i rapporten.

