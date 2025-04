Elias Georgiadis, vd för Stenhus. Bild: Stenhus

Stenhus köper myndighetshus i Uppsala

Transaktioner Stenhus Fastigheter har förvärvat en fastighet i Uppsala med Polismyndigheten som hyresgäst. Förvärvet sker som en bolagsaffär med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om 105 miljoner kronor samt en tilläggsinvestering om 47,5 miljoner kronor.

Projektet avseende tilläggsinvesteringen beräknas vara färdigställt Q4 2025. Stenhus finansierar förvärvet dels kontant, dels genom överlåtelse av 354 610 egna aktier, vilka åsatts ett värde om 14,10 kronor per aktie, vilket är en rabatt mot NAV på cirka 15 procent samt en premie mot aktuell börskurs på cirka 35 procent, totalt 5 miljoner kronor. Priset är baserat på förhandlingar på armlängds avstånd med säljaren. Säljaren är ett svenskt privat fastighetsbolag.



Den förvärvade fastigheten Uppsala Librobäck 15:1 är inom segmentet offentliga fastigheter och har en uthyrningsbar area om cirka 4 756 kvadratmeter. Stenhus bygger ut fastigheten med cirka 2 483 kvadratmeter till en kostnad om 47,5 miljoner kronor med färdigställande Q4 2025. Fastigheten är belägen i Uppsala och blir ett fint tillägg till bolagets i Uppsalabestånd som nu består av cirka 20 400 kvadratmeter. Fastigheten är fullt uthyrd till Polismyndigheten med en kontraktslängd om sex år. Hyresintäkterna bedöms uppgå till cirka 11miljoner krnor per år efter utbyggnaden. Fastigheten tillträddes den 23 april 2025.



Styrelsen i Stenhus har överlåtit de 354 610 egna aktierna med stöd av bemyndigandet från extra bolagsstämma den 12 februari 2025. Överlåtelsen slutfördes 23 april 2025. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att aktierna överlåts som en del av köpeskillingen avseende Stenhus förvärv av Uppsala Librobäck 15:1 via bolagsförvärv.



Efter överlåtelsen innehar Stenhus 6 280 390 egna aktier. Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Stenhus fortsätter att förädla sin portfölj för att långsiktigt förbättra förvaltningsresultatet.

Ämnen