Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus köper – emitterar till 31,40

Transaktioner Stenhus köper ett äldreboende i Vallentuna. En del av köpeskillingen regleras genom en nyemission till kursen 31,40 kronor per aktie, vilket är samma kurs som i den nyligen beslutade nyemissionen och 24 procent över fredagens stängningskurs.

Stenhus förvärvar fastighetsbolaget med fastigheten Stångberga 4:4 i Vallentuna innehållande äldreboende. Transaktionen är villkorad av att ett 15-årigt hyresavtal tecknas med vårdoperatören.



Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen. Fastigheten kompletterar och stärker Stenhus bestånd inom segmentet offentliga fastigheter i region Stockholm. Förvärvet sker genom förvärv av aktierna i det fastighetsägande bolaget. Totalt omfattar fastigheten cirka 50 lägenheter och är på cirka 3 495 kvadratmeter lokaler, samtliga ytor är vid tillträdet uthyrda med en snittduration på 15 år. Tillträde är beräknat till 2022-02-28 eller så snart hyresavtalet med vårdoperatören är tecknat. Driftnettot bedöms uppgå till cirka 5,45 miljoner kronor.



Del av köpeskillingen betalas av Stenhus genom preliminärt 318 471 nyemitterade Stenhusaktier till en teckningskurs om 31,40 kr per aktie, aktier för tio miljoner kronor alltså.



Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Genom denna off market affär visar vi igen vår styrka att hitta välbelägna fastigheter som passar vårt bestånd. Det är även ett styrkebesked att vi även emitterar aktier på 31,40 kronor per styck, vilket är på samma nivå som vår beslutade nyemission.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

