Elias Georgiadis och Samuel Beckstrand. Bild: Stenhus/JSR

Stenhus i fem förvärv – ingår samarbetsavtal med JSR

Transaktioner Stenhus Fastigheter har ingått avtal om förvärv av fyra fastigheter samt en utvecklingsfastighet, samtliga via bolagsförvärv. Förvärven finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering. Bolaget har också ingått ett samarbetsavtal med JSR AB.

Stenhus har bildat ett JV-bolag med JSR AB i syfte att gemensamt förvärva projektfastigheter för vidareöverlåtelse till Stenhus efter färdigställande. JV-bolaget ägs till 51 procent av Stenhus och 49 procent av JSR. Inom ramen för detta samarbeta förvärvas två fastigheter via bolagsförvärv. Dels Fyrislund 14:2 i Uppsala där en bygghandel om cirka 4 800 kvadratmeter kommer uppföras inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Bygglov beräknas erhållas under Q1 2022. För fastigheten har ett 12-årigt trippel-net avtal med XL-Bygg har tecknats med planerad inflyttning Q4 2022.

Dels Fotografen 4 i Tyresö där ett 12-år trippel-net avtal är tecknat med Liselott Löf på samtliga 3 168 kvm inom segmentet lager/lätt industri/logistik, inflyttning kommer att ske under Q1 2022. Totalt beräknas driftnettot för dessa två fastigheter uppgå till 10 MSEK. Då inflyttning skett kommer Stenhus förvärva de återstående 49 procent av det gemensamma bolaget av JSR AB.



Stenhus förvärvar även två fastighetsägande bolag inom segmentet offentliga fastigheter. Förvärvet avser en vårdfastighet i Katrineholm Mallen 7, samt Älgen 17 i Norrköping. Totalt omfattar vårdfastigheterna 1 635 kvadratmeter och för respektive fastighet har 15-åriga trippel-net avtal tecknats. Tillträde kommer ske under Q1 2022.



Stenhus förvärvar även ett fastighetsägande bolag inom segmentet lager/lätt industri/logistik. Förvärvet avser fastigheten Eskilstuna Torshälla 5:43. Fastigheten är 2 555 kvadratmeter och hela fastigheten hyrs av Stille AB med en hyresduration på cirka 6,7 år. Tillträde kommer ske under Q4 2021.

Det totala driftnettot för ovan transaktioner beräknas uppgå till 14,7 miljoner kronor. Säljarna är privata bolag. Förvärven finansieras med egna medel och förutsätter ingen bankfinansiering.



Elias Georgiadis, vd i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Genom vårt samarbete med JSR kan Stenhus fortsätta vår tillväxtresa med högkvalitativa fastigheter med långa hyresavtal. Tillskottet av vårdfastigheter och att vi ytterligare stärker vår position i Eskilstuna är glädjande, allt detta i linje med vårt fokus på kassaflöden.



Samuel Beckstrand, vd i JSR AB:

– Vårt samarbete med Stenhus visar hur vi tillsammans med en stark finansiell part kan leverera fantastiska projekt men starka kassaflöden. Att vi också delar filosofi med Stenhus visar att vi även i framtiden kommer utveckla vårt samarbete och fokus på kassaflöden.



Glimstedt har varit legal rådgivare i denna transaktion.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

