Stenhus har genomfört kontantemission på 450 miljoner kronor

Bolag Stenhus Fastigheter har genomfört en kontantemission på 450 miljoner kronor till de två största ägarna Sterner Stenhus Holding och fastighetsbolaget Balder.

Emissionen offentliggjordes i samband med Stenhus förvärv av Maxfastigheter och likviderna tas in i syfte att stärka bolagets finansiella ställning i samband med förvärvet. Teckningskursen i emissionen var 15 kronor per aktie.



Per den 29 juni 2021 kontrollerar Stenhus mer än 96 procent av aktier och teckningsoptioner i Maxfastigheter och förklarade således budet för ovillkorat. På bolagsstämman den 27 maj 2021 fattades beslutet om en kontant riktad nyemission i syfte att stärka bolaget finansiellt i samband med förvärvet. Bolaget har från och med idag erhållit hela beloppet om 450 miljoner kronor.



Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Med detta tillskott skapas ytterligare förutsättningar för fortsatt fokus på tillväxt.

