Conny Ryk och Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus halvmiljardköper – emitterar på 13 kronor

Transaktioner Stenhus Fastigheter köper en fastighetsportfölj med ett värde om 496 miljoner kronor. Som delbetalning emitteras nya aktier till en teckningskurs om 13 kronor per aktie.

Den förvärvade fastighetsportföljen består av sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende i Stockholm och Göteborg med ett sammanlagt värde om 496 miljoner kronor. Stenhus delbetalar med 7 692 308 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 13,00 kr per aktie (aktier för 100 miljoner kronor).



Stenhus Fastigheter har ingått avtal med Ryk Group om förvärv av samtliga aktier i Ryk Estate AB under namnändring Bolaget äger sju fastigheter, två tomträtter och ett arrende inom segmentet lager/industri/logistik i Stockholm och Göteborg.



Köpeskillingen för aktierna i fastighetsbolaget uppgår preliminärt till 142,6 miljoner kronor och har bestämts utifrån ett överenskommet värde på portföljen om sammanlagt 496 miljoner kronor med marknadsmässigt avdrag för så kallad latent skatt. Tillträde är planerat till den 31 mars. Förvärvet finansieras med egna medel, aktieemission och bankfinansiering.



Portföljen omfattar totalt cirka 25 500 kvadratmeter Loa och cirka 86 000 kvadratmeter mark. Hyresintäkterna beräknas till cirka 33,6 miljoner kronor vilket ger ett beräknat normaliserat driftnetto om cirka 30,7 miljoner kronor. Snittdurationen i portföljen uppgår till cirka fem år.



Genom nyemissionen blir säljaren den fjärde största ägaren i Stenhus med ett innehav motsvarande cirka 5,58 procent av röster och kapital.

Stenhus ska intill tillträdesdagen genomföra en due diligence-undersökning och förvärvet är villkorat av att Stenhus vid undersökningen inte identifierar några väsentliga brister.



Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Denna affär är ytterligare ett viktigt steg för Stenhus, förvärv av fastigheter med rätt inriktning och A-lägen i Stockholm och Göteborg. Att vi dessutom kan välkomna en fantastisk Entreprenör som Aktieägare, Conny Ryk, känns extra kul. Conny är en self made entreprenör som grundat och byggt upp Sortera som är Sveriges största återvinningsbolag inom bygg & anläggningsavfall. Vi levererar på vår strategi i snabb takt, sedan vår notering 24 november 2020 har vi nu passerat 1 000 MSEK i förvärv.



Conny Ryk, vd Ryk Group AB, kommenterar:

– Det är med stor optimism som vi går in som stor ägare i Stenhus och det skall bli väldigt roligt att få ta del av den stora potentialen som vi ser i bolaget. Vidare känns det mycket bra att våra hyresgäster får en långsiktig fastighetsägare vilket ger både dem och oss trygghet.

Glimstedt har varit Stenhus legala rådgivare i transaktionen.



FAKTA/ Följande ingår i affären:

Fotocellen 6 - Stockholm - tomträtt

Månskäran 1 - Södertälje - äganderätt

Rosersberg 11:143 - Sigtuna - äganderätt

Jordbromalm 2:2 - Haninge - äganderätt

Backa 31:1 - Göteborg - äganderätt

Backa 31:2 - Göteborg - äganderätt

Backa 27:1 - Göteborg - äganderätt

Backa 27:48 - Göteborg - äganderätt

Backa 866:771 - Göteborg - tomträtt

Del av Backa 766:723 - Göteborg - arrende

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen