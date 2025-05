Tyresö Centrum. Bild: Diligentia

Stenhus Fastigheter tecknar 15-årigt hyresavtal i Tyresö

Uthyrning Stenhus har tecknat ett 15-årigt hyresavtal med Tyresö kommun avseende kommunhuset i Tyresö. Totalt hyreskontraktsvärde över hyrestiden beräknas till cirka 300 miljoner kronor.

Tyresö kommun är idag hyresgäst i Forellen 19 i Tyresö centrum. Bolaget och Tyresö kommun har nu skrivit ett nytt 15-årigt hyresavtal. Det nya hyresavtalet har basår 2023 och har 100 procent index om KPI är mellan 0-4 procent, däröver är KPI 50 procetn. Hyresavtalet kommer att träda i kraft efter en större ombyggnation av fastigheten. Totalt omfattar byggnaden cirka 8 390 kvadratmeter och det beräknas ta två till tre år innan projektet är färdigställt.



Byggnaden kommer efter genomfört projekt uppnå minst Miljöbyggnad 4.0 Silver. Koldioxidutsläppet för ombyggnationen beräknas till 73 kg CO2 per kvadratmeter vilket kan jämföras med kravet för en nybyggd byggnad som utförs enligt miljöbyggnad Guld där utsläppet max får uppgå till 250 kg CO2 per kvadratmeter.



Elias Georgiadis, vd i Stenhus Fastigheter, kommenterar:

– Känns oerhört bra att vi kan hitta en så långsiktig lösning med kommunen som under många år kommer ge oss starka kassaflöden, vi vill även tacka kommunen för en mycket bra och genomtänkt process.



Anita Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande, kommenterar:

– Vi ser verkligen fram emot att få flytta in i moderna, aktivitetsbaserade lokaler med samma medborgarnära läge som vi har idag. Samarbete, hållbarhet och ett fokus på Tyresöborna har varit viktigt för oss att få med i vårt nya kommunhus, och vi har alla förutsättningar att lyckas med det.

