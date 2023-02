Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter ökar förvaltningsresultatet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat under fjärde kvartalet, jämfört med samma period året innan. Styrelsen föreslår ingen utdelning. Nettoresultatet vände till förlust tyngt av orealiserade värdeförändringar.

Hyresintäkterna mer än dubblades till 235,3 miljoner kronor (110,1).



Driftnettot uppgick till 168,2 miljoner kronor (86,3).



Förvaltningsresultatet uppgick till 80,3 miljoner kronor (50,2).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till -306,2 miljoner kronor (206,8). Orealiserade värdeförändringar i fastigheter uppgick till -289,8 miljoner kronor (206,8).



Resultatet efter skatt blev -270,8 miljoner kronor (204,7). Resultat per aktie hamnade på -0,78 kronor (0,79).



Ingen utdelning föreslås (0).



Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 15,83 kronor (15,27).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 17,14 kronor (16,13).



Fastighetskostnaderna har ökat till följd av den kraftiga prisutvecklingen för el och uppvärmning samt på grund av ökade kostnader för fastighetsskatt efter nya taxeringsbeslut. Dock debiteras merparten av driftkostnaderna för uthyrda ytor på hyresgästerna, skriver bolaget i sin bokslutsrapport.

