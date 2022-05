Elias Georgiadis, vd för Stenhus Fastigheter. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus Fastigheter ökade förvaltningsresultatet under första kvartalet

Bolag Stenhus Fastigheter redovisar ett ökat förvaltningsresultat, högre hyresintäkter och en högre nettovinst under första kvartalet, jämfört med samma period året innan. Substansvärdet ökade också.

Hyresintäkterna uppgick till 117,6 miljoner kronor (27,8). Driftnettot uppgick till 87,9 miljoner kronor (21,4).



Förvaltningsresultatet uppgick till 59,2 miljoner kronor (14,9).



Totala värdeförändringar i fastighetsbeståndet uppgick till 224,9 miljoner kronor (114,4).



Resultatet efter skatt blev 255,1 miljoner kronor (102,7). Resultat per aktie hamnade på 0,95 kronor (0,79).



Substansvärde, EPRA NTA, per aktie låg på 16,31 kronor (11,56).



Substansvärde, EPRA NRV, per aktie låg på 17,24 kronor (11,56).



– Trots stor oro och en turbulent omvärld bland annat på grund av kriget i Ukraina, stigande räntor och inflation startade Stenhus året framgångsrikt och bolaget är starkare både finansiellt och resultatmässigt än någonsin, uppger vd Elias Georgiadis i en kommentar.



Framöver kommer han att hoppa över att skriva ett vd-ord.



– Detta är sista gången vi har med vd ordet i kvartalsrapporten. Fortsättningsvis kommer vd-ordet endast finnas med i årsredovisningen. Vår ambition är att låta bolagets siffror tala för sig själva löpande under året, skriver Elias Georgiadis.

- Andreas Lithander

andreas@fastighetssverige.se

