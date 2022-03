Halmslätten äger två fastigheter med Martin & Servera som hyresgäst. Bild: Halmslätten

Stenhus Fastigheter når 32,5 procent av Halmslätten

Bolag Efter Stenhus Fastigheters erbjudande till Halmslättens aktieägare kontrollerar Stenhus nu 32,5 procent av aktierna i Halmslätten och förlänger acceptfristen.

Den 23 november 2021 lämnade Stenhus Fastigheter ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Halmslätten att förvärva samtliga aktier i Halmslätten med vederlag bestående av fyra nyemitterade aktier i Stenhus Fastigheter samt 50 kronor kontant för varje aktie i Halmslätten.



Under acceptperioden, till och med den 1 mars 2022, har erbjudandet accepterats av ägare till 16,74 procent av aktierna i Halmslätten.

Dessutom har Stenhus Fastigheter, utanför erbjudandet, genom för- respektive sidoaffärer, förvärvat 702 377 aktier motsvarande 15,77 procent av aktierna i Halmslätten.



För att ge de återstående aktieägarna i Halmslätten, som inte lämnat in sina aktier, tid att acceptera erbjudandet förlänger Stenhus Fastigheter acceptperioden till och med den 15 mars 2022 klockan 17.00.



Utbetalning till ägare till de 744 826 aktier i Halmslätten som lämnats in innan den 1 mars 2022 påbörjas omedelbart och beräknas ske senast den 9 mars 2022.



Halmslättens styrelse motsätter sig budet och har istället ingått en avsiktsförklaring med Catena om att sälja bolagets fastigheter till dem. Det hela avgörs på bolagsstämman den 15 mars.

- Nicklas Tollesson

nicklas@fastighetssverige.se

Relaterade artiklar

Ämnen