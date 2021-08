Elias Georgiadis. Bild: Stenhus Fastigheter

Stenhus: "Alla förutsättningar för fler förvärv"

Bolag Efter värdeförändringar om fyra procent redovisar Stenhus Fastigheter ett resultat efter skatt på 112,2 miljoner kronor för Q2.

Kvartalet och perioden genomsyras av starkt resultat och starkt kassaflöde samt hög tillväxt. Kassaflödet från den löpande verksamheten har ökat med nästan 90 procent under kvartal två jämfört med kvartal ett.

Kvartalet i sammandrag:

• Hyresintäkterna uppgick till 42,0 Mkr.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 21,5 Mkr, motsvarande 0,2 kr per aktie.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 116,9 Mkr varav orealiserade 115,0 Mkr, motsvarande 4,0%.

• Resultat efter skatt uppgick till 112,2 Mkr.

• Investeringar i fastigheter uppgick till 368,0 Mkr varav 350,8 Mkr avsåg förvärv av 8 fastigheter och 17,2 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.

• Nettokassaflödet uppgick till 22,3 Mkr

• Resultat efter skatt uppgick till motsvarande 0,81 kr per aktie.



Halvåret:

• Hyresintäkterna uppgick till 69,8 Mkr.

• Förvaltningsresultatet uppgick till 36,4 Mkr, motsvarande 0,3 kr per aktie.

• Värdeförändringar på fastigheter uppgick till 231,4 Mkr varav orealiserade 229,4 Mkr, motsvarande 8,2%.

• Resultat efter skatt uppgick till 214,9 Mkr.

• Investeringar i fastigheter uppgick till 1 238,1 Mkr varav 1 213,8 Mkr avsåg förvärv av 28 fastigheter och 24,3 Mkr avsåg ny- till och ombyggnationer.

• Marknadsvärdet på bolagets fastigheter uppgick till 3 018,5 Mkr vid periodens slut.

• Nettokassaflödet uppgick till -277,6 Mkr och likvida medel uppgick vid periodens utgång till 173,9 Mkr.

• Genomsnittlig viktad kapitalbindningstid uppgick till 2,52 år, att jämföras med det långsiktiga målet om minst 2,5 år.

• Soliditeten uppgick till 52,6 procent att jämföra med målet att den ska överstiga 35 procent.

• Belåningsgraden av bolagets fastighetsbestånd uppgick till 46,1 procent att jämföra med målet att den ska understiga 60 procent.

• Räntetäckningsgraden uppgick till 4,6 gånger, att jämföra med målet att den ska överstiga 2,0 gånger.

• Den ekonomiska uthyrningsgraden uppgår till 95,2 procent.

• Resultat efter skatt uppgick till motsvarande 1,59 kr per aktie.



Elias Georgiadis, verkställande direktör i Stenhus Fastigheter:

– Stenhus Fastigheters första halvår 2021 har fortsatt varit transaktionsintensivt. Bolaget har förvärvat 28 fastigheter, sålt en fastighet, emitterat nya aktier och teckningsoptioner samt uppnått villkoret om mer än 90 procents anslutningsgrad i Erbjudandet gällande budet på Maxfastigheter i Sverige AB vilket således är uppfyllt. Inom den närmaste tiden kommer stort fokus ligga på att konsolidera Maxfastigheter med Stenhus. Med ett fortsatt starkt kassaflöde finns alla förutsättningar för att fortsätta att förvärva ytterligare fastigheter.

